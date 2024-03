Poncho de Nigris: su esposa, Marcela Mistral, insinua que sus empleadas domésticas le roban

Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, volvió a dar de qué hablar al insinuar que dos de sus empleadas domésticas, aparentemente, trataron de robar dos celulares que les había regalado a sus hijos.

A través de redes sociales, la influencer relató que sus hijos tienen dos celulares exclusivamente para jugar con algunas aplicaciones. Sin embargo, al momento de querer dárselos, no los encontró por ningún lado.

La creadora de contenido explicó que “volteó la casa” y no pudo hallarlos. Ante esto, le pidió ayuda a sus empleadas domésticas, quienes le aseguraron no haberlos visto y hasta comentaron que ella los tomó en su momento.

Aunque poco después encontró los móviles en un cajón, Marcela dijo ser alguien de “buena memoria” e insinuó que, probablemente, sus trabajadoras “escondieron” los aparatos para después llevárselos.

“Por eso algunas ayudas no duran, porque de todo me doy cuenta. Me parece muy sospechoso, aquí están los dos telefonitos, estaban aquí escondidos, aquí donde habían buscado ‘muchas veces’. Esto me suena a que era plan con maña, pero más canija que bonita”. Marcela Mistral

Incluso, señaló que, si sus trabajadoras se lo hubieran pedido, les habría dado un celular, pues se considera una buena empleadora con la gente que realmente se compromete en su trabajo.

“Es más fácil que me lo pidan, (que me digan) ‘Oiga señora, necesitó un celular porque el mío anda fallando’ (y yo les diría) Claro que sí. Nada me cuesta ir y comprar uno sencillo. Claro que sí con la gente que se compromete, con la gente que me demuestra su lealtad”, concluyó.

Marcela afirmó ser una buena empleadora / Instagram: @zamora.photostudio

Internautas critican a Marcela Mistral

La situación no pasó desapercibida en internet y la gran mayoría de los internautas criticaron a Marcela por acusar y exhibir a sus empleadas “sin pruebas”.

“Fueron tus hijos”, “Si es verdad eso, ¿por qué decirlo en las redes?”, “Este tipo de acciones tienen que hacerse en privado. Ella es la figura pública, no las demás personas”, “Ni tienes pruebas”, “Seguro tus hijos los escondieron”, “Las estás humillando en público”, señalaron algunos comentarios.

Hasta el momento, Marcela Mistral y Poncho de Nigris no se han manifestado ante esta polémica, por lo que se espera que pronto den algún tipo de aclaración.

