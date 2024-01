Posponen pruebas de ADN de Luis Enrique Guzmán y el hijo de Mayela Laguna

Mayela Laguna sigue en la lucha contra su expareja Luis Enrique Guzmán, luego que este, hace unos meses, a través de un comunicado diera a conocer que el hijo que tuvo a lado de Mayela, no compartía su ADN, por lo que le dejó de dar manutención.

Mayela reveló para el programa ‘Venga la alegría’, la posible fecha en la su hijo se someterá a una nueva prueba de ADN para comprobar que el menor es hijo de Luis Enrique Guzmán.

La expareja de Luis Enrique comentó que no se opondrá a la realización de la prueba, pese a no tener una respuesta favorable de las autoridades.

Mayela declaró que por el momento no está segura sobre si dejará que su pequeño conviva con la familia Guzmán Pinal en un futuro.

“A veces siento que mi hijo no merece darles amor y todo a una familia entera que lo negó, que no quiso por más que yo quería se hiciera la prueba de otra manera no quiso, y si él quiere seguir viendo a su hijo, podrá hacerlo, pero va a ser bajo mis condiciones”.

Dicho procedimiento tendrá que reagendarse en el Instituto de servicios periciales y ciencias forenses, es el abogado de Mayela Laguna, quien explica por qué.

El abogado de Mayela también acusó a Luis Enrique Guzmán de desatender la manutención para solventar los gastos de alimento, vestido y vivienda del menor, pues según afirma, jurídicamente, él sigue siendo el padre.

“Es cuestión de justicia. No comprendo, el señor y la familia, porque es importante. Si el señor no responde, vamos a tener que demandar a la familia, tíos abuelos, porque el niño come. El señor lo único que te paga es la colegiatura y eso sí me indigna. Estás en un juicio, pero mientras cumple”.