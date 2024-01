Ricardo Pérez no niega romance con Susana Zabaleta ¡La llenó de halagos!

Ricardo Pérez y José Luis García Slobotzky, del canal de YouTube, La cortorrisa, fueron los más recientes invitados a la entrevista con Yordi Rosado, donde hablaron de su experiencia en la comedia, así como algunos aspectos de su vida privada.

No obstante, el exintegrante de Otro rollo no perdió la oportunidad de cuestionar a Pérez sobre su supuesto romance con la actriz Susana Zabaleta.

Recordemos que hace unas semanas, Gustavo Adolfo Infante aseguró que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez estarían estrenando un romance, luego de participar juntos en el programa Divina comida México.

Ricardo Pérez. / Instagram: @slobotzky

Te puede interesar: Christian Nodal se une a los corridos tumbados con Peso Pluma ¡Lanzarán la canción “La intención”!

Debido a esta situación, Susana rompió el silencio sobre estos rumores. La actriz mexicana desmintió dicha información, pero aprovechó el espacio para bromear junto al comediante, dejando ver que entre ambos se creó una muy buena amistad.

Ricardo Pérez avivaría rumores de un romance con Susana Zabaleta

Pese a que Susana Zabaleta negó que existiera un amorío entre el comediante y ella, Ricardo fue cuestionado por Yordi sobre estas especulaciones. Frente a ello, él no dijo que solo existe una amistad entre ellos.

Pérez aseguró que tiene mucho contacto con Susana. Ha ido a su casa y la consideró como una mujer inigualable. ¡La llenó de halagos! ¿Sí hay amor?

Ricardo Pérez “Es la definición de inalcanzable. Ir a su casa y ver todos sus premios, todas las cosas que ha hecho, lo culta que es, lo chistosa que es. La verdad es que es una mujer. No hay dos”.

No te pierdas: ¿Susana Zabaleta estrenaría romance con integrante de La cotorrisa?; esto sabemos

Agregó: “Es muy intimidante. Solo nos ubicaba como unos ‘leperitos’ de internet… cuando empezó el programa yo pensé que era para puro ‘storytelling’. Estuvo muy padre”.

¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez tiene un romance? / Instagram

Te puede interesar: Colapso en la obra del Tren México-Toluca: estructura cae en Observatorio en CDMX

Aunque no confirmó, ni negó un romance, el compañero de Slobo avivó los rumores con una frase, la cual dio a entender que estaría contento de la relación que tiene con la actriz mexicana. ¿Solo fue una broma? No lo ha aclarado, pero si no hay algo, Ricardo parece dejar abierta la puerta.

“A veces cuando estoy triste digo: ‘¿De qué estás triste cabr*n?’”, comentó entre risas.

Al momento, Susana no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de Ricardo Pérez.

Así lo dijo Ricardo Pérez: