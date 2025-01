Caso Maribel Guardia vs. Imelda Tuñón: Prima del joven que pasaría la noche con Ime habla ¿Marco lo golpeó?

La actriz y cantante Maribel Guardia se encuentra cuidando a su nieto después de presentar una denuncia en contra de Imelda Tuñón, su nuera, por el bienestar del niño pues la joven supuestamente usaría alcohol y sustancias, además de invitar hombres a su casa. La Fiscalía actuó con rapidez y entregó al pequeño a la artista costarricense la mañana del pasado miércoles 22 de enero. Según declaraciones de Maribel, el menor permanecerá bajo su cuidado durante los próximos 10 días mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

El caso ha generado gran controversia debido a las serias acusaciones realizadas por la actriz de Lagunilla, mi barrio, quien busca garantizar la seguridad y bienestar de su nieto. Los detalles de la denuncia han comenzado a salir a la luz gracias a información compartida por el periodista Carlos Jiménez, quien también publicó imágenes comprometedoras que involucran a Imelda Tuñón.

Mira: Maribel Guardia: su opinión de los romances de Imelda Tuñón tras el fallecimiento de Julián Figueroa

De acuerdo con la información revelada por Carlos Jiménez en su cuenta de X, Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, habrían encontrado a un hombre en estado de ebriedad dentro de su domicilio, donde residía Imelda Tuñón junto a su hijo.

La actriz consideró que este tipo de situaciones ponían en riesgo el bienestar del pequeño, lo que la llevó a tomar acciones legales. Por su parte el periodista Raúl Gutiérrez también aportó detalles sobre el caso en su cuenta de X: “Él es Víctor Manuel ...., piloto aviador, quien aparece en la denuncia de Maribel Guardia. Había estado en su casa junto a Imelda Tuñón. No los encontró rezando el Santo Rosario”, publicó con ironía.

Imelda Tuñón, por su parte, ha negado categóricamente las acusaciones realizadas por Maribel Guardia. En declaraciones a los medios, afirmó que la demanda en su contra fue una represalia después de que ella descubriera una supuesta infidelidad de Marco Chacón, esposo de Maribel, y lo comentara con la familia de la actriz.

“Jamás permitiría que mi hijo estuviera expuesto a algo inapropiado. Estos son chicos que pertenecen a la comunidad”, declaró Imelda, refiriéndose a las acusaciones sobre la presencia de hombres en la casa. Según su versión, la pareja habría reaccionado con molestia al enterarse de que ella había compartido la supuesta infidelidad, llegando incluso a obligarla a desmentir sus palabras.

Te puede interesar: Imelda Tuñón fue a denunciar a Maribel Guardia a la Secretaría de la Mujer: “Me la estoy pasando muy mal”

El periodista Javier Ceriani compartió en su canal de YouTube un relato detallado de los hechos que involucran a Maribel Guardia, Marco Chacón y un amigo de Imelda y Julián Figueroa y un piloto aviador identificado como Víctor Manuel. Ceriani mencionó que el incidente se dio tras la aparición del joven en la residencia de la Maribel y Chacón.

“Víctor Manuel, el piloto, no es gay. Sí entró Sergio, el mejor amigo de Imelda, que sí lo es. Entonces, entró un gay y un heterosexual, lindo coctel. Bueno, (Imelda) conoce a Víctor. Ella estaba con Sergio, su amigo gay, en un bar… Entran a la casa. Se divierten. Lo que tengo entendido es que, aparentemente, en la mañana se van Imelda y Sergio, su amigo, y no despiertan a Víctor Manuel, lo dejan durmiendo. Ahora, le avisan a Maribel y Marco Chacón: ‘Miren, que hay un amigo ahí’”.

El relato también incluyó una versión de lo que sucedió al momento en que Marco Chacón encontró al joven que habría compartido la noche en su casa con Imelda y su amigo Sergio: “Entre eso llega Chacón y encuentra al piloto. ¿Qué pasó cuando Chacón encuentra al piloto? Dicen que lo invitaron a retirarse”, agregó el periodista.

Sofía, quien se identificó como prima del piloto, también rompió el silencio y dio detalles sobre la situación que enfrentó el joven piloto aviador tras el incidente. En una entrevista, Sofía explicó: “Estoy triste, sacada de onda, lamento la situación… Sí, eso es cierto. Él está bien. Está mucho más tranquilo. Claro que no fue nada agradable que todo el mundo empezara a marcarle, pero él está bien”.

Además, Sofía negó algunas de las afirmaciones realizadas en la denuncia, aclarando que: “No se está contando bien lo que pasó ese día”. La prima del piloto que supuestamente habría amanecido en calzones en el cuarto de Imelda en casa de Maribel Guardia y Mario Chacón también mencionó que no podía dar detalles precisos debido al proceso legal en curso.

Ceriani contó una fuerte afirmación sobre la reacción de Marco Chacón al encontrar al piloto.

Ante esta afirmación, Sofía respondió con cautela: “No quisiera entrar más en detalles para no afectar el proceso que mi primo decida tener, sea cual sea”.

Sofía Vigiola, prima del joven piloto que habría pasado la noche con Imelda Tuñón en casa de Maribel Guardia

“Es que las cosas que se dijeron dentro de esa denuncia no están completas. En efecto, no se está contando bien qué pasó ese día y se me hace de mal gusto que se haya utilizado el nombre completo de una persona que solo es parte de la narrativa… Por lo que le aconsejaron a mi primo, no puedo darte detalles de lo que pasó ese día. Tampoco puedo negar que lo que comentas. Tiene punto de razón”.