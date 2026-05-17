Programa EN VIVO busca a un ufólogo y termina entrevistando a un urólogo; el VIDEO se vuelve viral

Lo que parecía una entrevista seria sobre vida extraterrestre terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales y vergonzosos del día. El programa de streaming Vorterix se volvió tendencia este miércoles 13 de mayo después de que sus conductores confundieran a un ufólogo con un urólogo en plena transmisión en vivo.

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¿Cómo fue la confusión entre el ufólogo y el urólogo en el programa Vorterix?

Durante la transmisión del programa de Vorterix, los conductores discutían sobre la posibilidad de vida extraterrestre y decidieron enlazar a un supuesto especialista en ufología. Todo parecía marchar normal hasta que uno de los presentadores lanzó una pregunta que dejó completamente desconcertado al invitado.

“¿En dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?”, preguntó uno de los conductores mientras el especialista reaccionaba con evidente sorpresa.

La respuesta provocó carcajadas inmediatas tanto en el estudio como entre quienes seguían la transmisión en redes sociales. Con mucha paciencia y sentido del humor, el entrevistado respondió:

“Yo soy urólogo, no ufólogo, es parecido pero no es lo mismo”. Entrevistado

La frase desató las risas de todos los presentes. A pesar del error, el médico decidió seguir participando en la charla y hasta respondió preguntas relacionadas con extraterrestres, tomándose el malentendido con bastante humor.

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Jajajaja el de producción en verdad pensando que habían escrito mal jajajaja pic.twitter.com/cjNrac0e72 — Jalkutat (@jalkutat) May 13, 2026

¿Qué hace realmente un urólogo y por qué lo confundieron con un ufólogo?

Tras el viral momento, muchas personas comenzaron a buscar cuál es realmente la diferencia entre un urólogo y un ufólogo, ya que aunque las palabras suenan parecidas, sus actividades no tienen absolutamente nada que ver.

Un urólogo es un médico especializado en el sistema urinario tanto de hombres como de mujeres, además del aparato reproductor masculino. Se encarga de diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con riñones, vejiga, uretra, próstata y genitales masculinos.

Entre los problemas de salud que atiende un urólogo están las infecciones urinarias, cálculos renales, disfunción eréctil, problemas de próstata e incluso cáncer relacionado con el sistema urinario. También realiza revisiones preventivas importantes, especialmente en hombres mayores de 40 años.

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¿Qué hace un ufólogo?

Por otro lado, un ufólogo es una persona dedicada a investigar fenómenos relacionados con los OVNIS y posibles señales de vida extraterrestre. Aunque la ufología no es reconocida oficialmente como una ciencia formal, existen investigadores y aficionados que estudian avistamientos, testimonios y evidencia relacionada con fenómenos inexplicables.

Los ufólogos suelen analizar fotografías, videos y relatos de personas que aseguran haber tenido encuentros cercanos con objetos voladores no identificados. También investigan casos históricos famosos y teorías sobre visitantes extraterrestres.

En redes sociales, la confusión desató todo tipo de comentarios, ya que el momento parecía tan irreal.

