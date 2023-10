¡Qué humildad! Paris Hilton sorprende a niños con cáncer en México

Con la gran humildad y sencillez que la caracteriza, Paris Hilton estuvo de visita en México y primero aprovechó para sorprender al hospital Civil de Guadalajara ‘Dr. Juan I. Menchaca’ y compartir momentos con los pacientes de dicho nosocomio, especialmente los niños con cáncer.

Las imágenes de su visita en el hospital se viralizaron y destacaron la sencillez de la socialité, quien acaba de participar en la Semana de la Moda en París.

🏥👏 Paris Hilton en el Hospital Civil de Guadalajara.



La socialité visitó el área de cáncer infantil del nosocomio como parte de las actividades relacionadas a la "Fundación Nice". pic.twitter.com/OHz5IgvHRe — quiero tv (@quierotv_gdl) October 8, 2023

Posteriormente, Paris Hilton estuvo en la CDMX donde presentó su nueva línea de joyería junto a la empresa Nice.

En la Arena CDMX envió un mensaje para las mujeres mexicanas: “Comparte tus sueños. Hazlo desde tu corazón. No escuches las opiniones negativas. No prestes atención a quienes no creen en ti. Eso es lo más importante”.

Paris Hilton ofreció una conferencia de prensa a su llegada a la CDMX / Entrefam

Además expresó maravillas de nuestro país diciendo lo que más le gusta de México: “Lo que más me gusta de la gente de México es su cariño, su calidez. Me hacen sentir especial. Me hacen sentir en casa. Todos aman la comida, la música, la energía que tienen de celebrar”.

El compromiso de Paris en palabras de ella es devolver algo de lo que nuestro país le ha dado y por eso apoya a niños con cáncer y mujeres de escasos recursos.

También dijo que está trabajando en su segundo álbum y en la segunda temporada de su show de televisión, a la vez que su maternidad es lo mejor que le ha pasado: “Mi bebé es mi mundo. Doy todo por mi bebé”, finalizó.