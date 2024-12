¿Qué sucede con las joyas de Silvia Pinal? La polémica que envuelve a su exestilista y la Dinastía Pinal

La herencia y los bienes de la icónica actriz mexicana Silvia Pinal continúan siendo foco de atención y controversia, incluso tras su fallecimiento. Las acusaciones sobre el presunto robo de joyas de la diva han involucrado a su exestilista Erick Cerón y a otros miembros cercanos de la familia Pinal.

Entre informaciones contradictorias y declaraciones públicas, los rumores han tomado fuerza en programas de televisión y redes sociales, donde los seguidores de la actriz buscan respuestas.

Silvia Pinal y su familia / Facebook: Silvia Pinal



Rumores de robo y venta de las joyas de Silvia Pinal

Desde antes de la partida de Silvia Pinal, ya circulaban rumores sobre el extravío de valiosas joyas y obras de arte que formaban parte de su patrimonio. Algunas versiones apuntan a que estos objetos fueron presuntamente vendidos o empeñados por personas cercanas a la actriz, incluyendo a Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna. Estas acusaciones escalaron cuando surgieron imágenes de Erick Cerón, exestilista de Pinal, luciendo un collar que supuestamente pertenecía a la artista.

El lujoso collar, valuado en aproximadamente 2.5 millones de dólares, habría sido una de las piezas clave del presunto robo. Programas como Ventaneando y canales de YouTube, incluidos los de Gustavo Adolfo Infante e Inés Moreno, presentaron presuntas pruebas que vinculan a Cerón con el uso de esta y otras piezas de alto valor. Las especulaciones también sugieren que algunas joyas podrían haber sido empeñadas en el Monte de Piedad, alimentando más controversia.

Cerón, por su parte, ha enfrentado acusaciones directas. En imágenes difundidas por los medios, se le ve portando el collar en eventos sociales, lo que levantó sospechas sobre su participación en la desaparición de las joyas. Además, se presentaron otras fotografías en las que presuntamente aparecen anillos y accesorios que habrían pertenecido a la actriz y estaban supuestamente a la venta.

Las joyas supuestamente estaría siendo exhibidas a la venta / YouTube

Erick Cerón rompe el silencio

Ante la ola de señalamientos, Erick Cerón rompió el silencio en una entrevista para el programa De primera mano. En esta conversación, negó categóricamente su participación en cualquier actividad ilícita relacionada con las joyas de Silvia Pinal. Además, ofreció su versión sobre la fotografía en la que aparece luciendo el collar.

“Cometí el error de haberme tomado esa foto, esa es una realidad. Esa foto me la tomé en un evento al que asistí con la señora Silvia, donde yo la arreglé. Fue en una tienda departamental,” explicó Cerón, aclarando que nunca tuvo acceso exclusivo a las joyas de la actriz. También enfatizó que siempre hubo otras personas presentes mientras trabajaba con ella.

Sobre las acusaciones, agregó: “Yo no sé por qué me quieren involucrar. No entiendo cuál es el daño que me quieren hacer. Yo no soy una persona mala, me he dedicado a trabajar y no vivo de lujos. Estoy asustado; nunca lo he hecho y nunca lo haré porque vivo tranquilamente”.

Cerón también abordó otro señalamiento que lo involucra en la toma de vestuarios del teatro de Silvia Pinal. Explicó que estos vestuarios habían sido desechados y que él decidió guardarlos antes de que terminaran en la basura.

En cuanto a las afirmaciones de que empeñó joyas, fue contundente: “El Monte de Piedad tiene registros. Te piden identificación para empeñar algo. No hay manera de que yo lo haya hecho”.

Sylvia Pasquel aclara rumores sobre el testamento de su madre

Mientras tanto, otro tema candente ha sido la supuesta lectura del testamento de Silvia Pinal. Algunos medios informaron que, a pocos días del fallecimiento de la actriz, su familia se habría reunido para discutir la herencia. Sin embargo, Sylvia Pasquel desmintió rotundamente estos rumores.

Según declaraciones de la periodista Maxine Woodside, Sylvia Pasquel aseguró que no ha habido lectura del testamento debido a que los juzgados están cerrados hasta mediados de enero. Explicó que la reunión familiar en casa de María Elena, hermana de la productora de teatro Tina Galindo, fue exclusivamente para conocerse y discutir cuestiones relacionadas con la albacea sustituta, pero no incluyó la apertura oficial del documento.

Por otro lado, la hija mayor de Pinal ha optado por no dar más entrevistas, indicando estar agotada de los constantes rumores y el acoso mediático. “Estoy harta de los chismes sobre el testamento de mi madre,” afirmó a un reportero del programa Hoy.

La polémica en torno a las joyas y el testamento de Silvia Pinal pone de manifiesto la tensión que existe dentro de la Dinastía Pinal. Mientras los rumores continúan circulando, sus seguidores esperan que la familia logre resolver estas disputas de manera privada y respetuosa. Por ahora, el futuro de su legado permanece incierto, pero el impacto de su vida y carrera sigue brillando como un faro en la historia del cine mexicano.

