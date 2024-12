Leen el testamento de Silvia Pinal; ¡hubo conflicto por la herencia! Ajenos a la dinastía habrían figurado

La familia de Silvia Pinal se reunió este 17 de diciembre en la casa de la hermana de Tina Galindo, quien es albacea sustituto de los bienes de la actriz tras el fallecimiento de la productora, para llevar a cabo la lectura del testamento de la emblemática diva del cine mexicano.

A tan solo días de su partida, ocurrida el 28 de noviembre, este encuentro estuvo marcado por el hermetismo y la privacidad, sin detalles sobre el contenido de la herencia siendo revelados públicamente.

La dinastía Pinal se reúne para leer el testamento de Silvia Pinal

Aunque originalmente se había señalado que la lectura del testamento se llevaría a cabo el 15 de enero de 2025, la cita se adelantó y se celebró el pasado 17 de diciembre, en la residencia de la señora Galindo. El evento comenzó a las 6pm y convocó a los miembros más cercanos de la familia Pinal, quienes llegaron puntuales al encuentro. Entre los asistentes estuvieron Sylvia Pasquel, Luis Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán y las nietas de Silvia Pinal, Giordana y Schersa, Stephanie Salas y sus bisnietas, Michelle Salas y Camila Valero. También estuvo presente la exasistente de la familia, Efigenia Ramos.

A lo largo de la tarde, se pudo ver la llegada de los familiares, quienes, en su mayoría, se mantuvieron alejados de los micrófonos y cámaras de ‘Ventaneando’, solicitando privacidad en un momento tan delicado.

¿Molestias entre la dinastía por la herencia de Silvia Pinal?

Sylvia Pasquel fue la primera en llegar y mostró su incomodidad por la presencia de los medios tapando la lente de la cámara solicitando que no fueran grabados, aunque luego se disculpó por su reacción.

Sylvia Pasquel y Efigenia Ramos fueron captadas a su llegada a la lectura, pero no quisieron hablar / YouTube

La lectura del testamento se realizó a puerta cerrada, con estrictas medidas de confidencialidad. El proceso de lectura del testamento se mantuvo en absoluto secreto, y aunque se conoció que el notario encargado estuvo presente con los documentos pertinentes, este se negó a hacer declaraciones a la prensa.

Tras varias horas de espera, Alejandra Guzmán fue la primera en salir de la casa de María Elena Galindo. Aunque fue abordada por las cámaras del programa de espectáculos, la cantante se limitó a responder: "¿Qué quieren que les diga? Ahorita no les puedo decir nada, aún no. Gracias”.

A medida que la noche avanzaba, otros miembros de la familia Pinal también comenzaron a abandonar el lugar, como las hijas de Luis Enrique, Giordana y Schersa, quienes estuvieron acompañadas de Efigenia Ramos. También se vio salir a Michelle Salas y su hermana Camila Valero, y por último a Sylvia Pasquel junto a Stephanie Salas. Tiempo después se vio salir a Luis Enrique Guzmán solo.

Luis Enrique Guzmán saliendo de la lectura del testamento de Silvia Pinal / YouTube

¿Quiénes son los herederos de Silvia Pinal?

Aunque aún no se han hecho públicos los detalles completos de la herencia de Silvia Pinal, Pati Chapoy indicó que por supuesto los presentes en la lectura son herederos de doña Silvia, así como Frida Sofía aunque ella no estuvo con la familia en la lectura. “Lo que sí está confirmado es que en el testamento están contemplados los hijos y las nietas y bisnietas”, dijo.

Y aunque Efigenia había negado ser heredera de la señora Silvia Pinal, con quien trabajó por años, Chapoy indicó que la asistente de la actriz sí figura en el testamento junto a amigos cercanos de quienes aún se desconoce su identidad. “Efi y al parecer hay dos o tres amigos que también están incluidos que después los daremos a conocer”, indicó.

Igualmente, de manera no oficial, Chapoy indicó que el lenguaje corporal de ‘La Guzmán’ habría dejado entrever que hubo alguna discrepancia en la lectura del testamento debido a que parecía estar tensa aunque también existe la posibilidad de que el reencuentro de la familia después del funeral de doña Silvia haya removido sentimientos.

“Lo que también me llamó la atención de esta imagen de Alejandra Guzmán saliendo de la casa donde se leyó el testamento es que tiene como muy rígida la mandíbula y me da la impresión que hubo alguna discusión donde no se pusieron de acuerdo”, expresó.

Igualmente Alex Kaffie señaló que supuestamente Alejandra Guzmán no habría estado conforme con lo que “le tocó".

El pleito en la lectura del testamento de Silvia Pinal

Por otra parte, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer en ‘De primera mano’ que al parecer la familia se dividió en tres equipos. “El equipo de Alejandra Guzmán, el equipo de Sylvia Pasquel y el equipo de Luis Enrique Guzmán”.

De esta manera se habría dado una fuerte pelea entre Alejandra y Efigenia: “Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel no la quieren indemnizar”, comentó a pesar de que la asistente de doña Silvia trabajó para ella por más de 30 años.

“Se puso el asunto tremendo, le gritaron a Efigenia que no le iban a dar nada”, agregó Gustavo diciendo que de manera simbólica, la asistente de Silvia Pinal heredó el 5% de una colección de arte.

Además, Gustavo Adolfo reveló que otro pleito que se dio fue cuando Michelle Salas le reclamó a su tío Luis Enrique por haberle robado a Silvia Pinal en 2023. Algo que en TVNotas te dimos a conocer.

El periodista también dijo que Luis Enrique no le respondió a los gritos de Michelle y se quedó mutis, aunque al parecer también se estaba involucrando a Giordana, hija de Luis en el robo. No obstante, al salir Michelle fue vista despidiéndose de Giordana y Schersa de una manera amable aunque haciendo gestos sobre algunas palabras que intercambiaron al parecer de incomodidad con lo que pasó en la lectura.

Michelle Salas se despidió de las hijas de Luis Enrique Guzmán luego de la lectura del testamento / YouTube

¿Qué incluye la herencia de Silvia Pinal?

No se ha dado a conocer de manera oficial, pero diversos reportes han dado a conocer que la actriz dejó en su legado una serie de bienes valiosos. Se sabe que entre las propiedades que heredará su familia destacan su casa en el Pedregal, así como otra en el puerto de Acapulco. Además, se menciona que Silvia Pinal era dueña de varios edificios y estacionamientos en la Ciudad de México.

Una de las piezas más codiciadas del legado de la actriz es su colección de arte, que incluye obras de gran valor, como el icónico cuadro pintado por Diego Rivera. También se especula que la herencia incluya varios objetos personales y dinero distribuido en diversas cuentas bancarias.