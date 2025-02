Querida actriz vuelve a la pantalla chica, luego de 20 años alejada de los foros de televisión

En los años 90, la telenovela Agujetas de color de rosa fue una de las más queridas. Han pasado 30 años, y actores que apenas iniciaban su carrera ahora son protagonistas y grandes estrellas.

Es el caso de Natalia Esperón, quien este 2025 protagoniza El ángel de Aurora. Además, como regalo a la añoranza, Marisol Mijares tiene una participación especial en el melodrama.

Marisol Mijares regresa a las telenovelas tras 20 años alejada de las cámaras ¡justo en la nostalgia!

Platicamos con Marisol, quien llevaba 20 años sin pisar un foro de televisión. Emocionada, nos dijo: “Fue un regalo que me dio la vida. La empresa de mi esposo, en la que también trabajo como productora desde hace mucho, hace promoción. Uno de nuestros clientes es Televisa. Hicimos la campaña de lanzamiento de esta telenovela y fue como un reencuentro con la producción y el elenco. Fue precioso. Fui a ver a Natalia después de 30 años y no te puedo explicar el amor que se sintió cuando nos dimos un abrazo”.

“El día de la presentación me dijeron que me invitarían a hacer algo, pero no le di tanta importancia, porque estaba alejada de la actuación desde hace casi 20 años. ¡Imagínate, es mucho de tiempo! Hace un par de meses, en noviembre, nos hablaron y me dijeron que tenían un personaje escrito para mí, diseñado para apelar a la nostalgia de cuando hicimos Agujetas de color de rosa”.

“Con esa telenovela marcamos a una generación completa. Duró casi 2 años al aire. Estábamos superchavitos todos. La realidad es que, con la historia, dejamos una huella muy grande en el corazón de muchos, y es recíproco. Te puedo decir que cada vez que me encuentro a Natalia, a Irán Castillo o a quien sea de esa novela, es como volver a ver a mis amigos de la preparatoria”.

¿Por qué Marisol Mijares se alejó de las telenovelas?

“Dejé de actuar cuando me embaracé. Ahora mi hijo Santiago tiene 20. Cuando entré al foro, me moría de nervios, no sabía cómo me iba a ir. Fueron escenas muy sencillas, pero me encantó tener la oportunidad de volver a trabajar con Natalia”. Marisol Mijares

“Ensayé mucho, propuse cosas y le puse todo mi amor para dejar una bonita huella y que digan: ‘Valió la pena la invitación. Soy una mujer muy responsable, por eso puse el 100% de mí. La verdad es que volver a vivir esto fue maravilloso. Si después llega otra invitación, me encantaría tomarla”.

Marisol Mijares: La reacción de su esposo ante el regreso a la televisión ¡no creía que era actriz!

Marisol Mijares compartió una anécdota divertida sobre su regreso a la actuación y cómo esto afectó a su esposo, quien no estaba completamente familiarizado con su carrera pasada en la televisión.

“Algo chistoso fue ver a mi esposo emocionado, porque cuando nos conocimos ya me había alejado del medio. Entonces, para él, era como una leyenda urbana de que sí fui actriz (ríe). Aunque hay videos y de todo en Internet, como que no le había caído el veinte. Ahora que ya lo vivió fue de: ‘¡Aaah... realmente sí lo hacías!’ Él me ayudó a ensayar y todo salió muy bien”, concluyó.

¿Quién es Marisol Mijares?

Inicio su carrera en 1986 en el programa unitario Nosotros los Gómez.



Después, participó en Papá soltero y ¡Qué chavas!



En las telenovelas debutó con Tenías que ser tú (1992).



En 1994 triunfó en Agujetas de color de rosa.



Participó en proyectos como:

Bendita mentira, Amigas y rivales y Mujeres engañadas, entre otras.

Su último proyecto fue Amar otra vez, al lado de Irán Castillo.

