Querido escritor fue hospitalizado de emergencia, perdió 18 kilos ¡y hasta las ganas de escribir! Así luce

A semanas de cumplirse un año de la muerte del reconocido escritor Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura, el mundo literario quedó en shock luego de que un reconocido escritor confesara que atravesó una fuerte crisis de salud. La noticia no solo impactó por la hospitalización y la drástica pérdida de peso, sino porque también admitió algo que parecía impensable en su carrera: perder las ganas de escribir. Sin embargo, tras su recuperación, el autor encontró lo que él mismo describió como una auténtica “resurrección”.

Mira: Muere el escritor Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura, a los 89 años

Tras vencer la muerte, querido productor debe deuda millonaria. / Redes sociales

¿Quién es el escritor que fue hospitalizado y perdió 18 kilos?

Se trata de Haruki Murakami, uno de los escritores japoneses más influyentes y leídos a nivel mundial. El autor reveló en una entrevista con The New York Times que el 2025 fue particularmente complicado para su salud, al grado de permanecer hospitalizado durante un mes debido a lo que describió como una grave enfermedad aguda.

Aunque evitó compartir detalles médicos específicos, Murakami sí confirmó una de las consecuencias más impactantes del episodio: perdió 18 kilos en ese corto periodo. La cifra encendió alarmas entre sus lectores, especialmente considerando que el escritor es conocido por su disciplina física, su gusto por correr diariamente y su estricta rutina de vida.

El propio Murakami calificó la experiencia como algo “desconcertante”, no solo por la enfermedad en sí, sino porque implicó romper con hábitos que ha mantenido durante décadas. Para un autor cuya vida gira en torno a la constancia, la pausa fue tan física como emocional.

Lee: Fallece el escritor José Agustín a los 79 años rodeado de toda su familia

¿Por qué Haruki Murakami fue hospitalizado y cómo su enfermedad afectó su escritura?

Más allá del impacto físico, el aspecto que más sorprendió fue el creativo. Murakami admitió que, durante la fase más intensa de su enfermedad, perdió completamente el interés por escribir.

“Cuando su enfermedad era aguda no tenía ganas de escribir. Una vez recuperado, se sintió aliviado al descubrir que las ganas no lo habían abandonado”, se lee en la publicación del medio estadounidense.

La declaración resonó con fuerza porque Murakami no es precisamente un autor intermitente. Su carrera ha estado marcada por la constancia literaria, la exploración narrativa y una conexión casi obsesiva con el acto de escribir. Que incluso él atravesara un bloqueo de ese calibre dejó ver la magnitud del momento que enfrentaba.

El problema no fue únicamente mental. Murakami también reveló que durante ese periodo incluso tuvo dificultades para caminar, algo que alteró por completo su estilo de vida. Para alguien cuya rutina incluye correr diariamente, el golpe fue doble: físico y emocional.

Mira: ¡Termina la huelga en Hollywood! Los estudios de producción por fin llegan a un acuerdo con los guionistas

¿Cómo convirtió Haruki Murakami su crisis de salud en una resurrección literaria?

Paradójicamente, la crisis terminó convirtiéndose en un punto de inflexión. Tras recuperarse, Murakami regresó a la escritura con una perspectiva distinta.

“Es una especie de resurrección”, aseguró el escritor antes de agregar un contundente: “He vuelto”.

Lejos de tratarse de una frase simbólica, la resurrección fue literal. Murakami confirmó que escribió gran parte de su nueva novela después de recuperarse. Aquello que parecía un freno definitivo terminó funcionando como detonador creativo.

Para muchos seguidores, este regreso tiene un peso especial. No es simplemente un nuevo libro, sino una obra nacida tras una experiencia límite. En el universo Murakami, donde lo extraño, lo introspectivo y lo surrealista dominan, la vida real terminó superando a la ficción.

¿Qué se sabe de la nueva novela de Haruki Murakami en 2026?

Haruki Murakami confirmó que su nueva novela se publicará en el verano de 2026 en Japón. Aunque el título aún no ha sido revelado oficialmente, ya existen algunos detalles que han despertado enorme expectativa.

Uno de los aspectos más llamativos es la perspectiva narrativa. Según adelantó el autor, la historia estará contada desde la voz de una mujer joven llamada Kaho.

“Es una chica muy normal, no tan bonita, no tan inteligente, pero le pasan muchas cosas extrañas a su alrededor” Haruki Murakami

Y cuando se le preguntó qué tipo de cosas, respondió con su característico misterio: “Es un secreto”. El propio escritor añadió una frase que intrigó aún más a sus lectores:

“Me convertí en ella”.

Además, el autor señaló que esta novela tendrá un tono más optimista y diferente en comparación con trabajos recientes como La ciudad y sus muros inciertos. Este cambio ha sido interpretado por muchos como una posible consecuencia de la experiencia personal que vivió.

Las especulaciones no tardaron en aparecer. Especialmente porque Kaho también es el nombre de un relato corto que Murakami publicó en The New Yorker. Considerando que el escritor ya ha transformado cuentos en novelas anteriormente, los fans no descartan que exista una conexión directa.

Por ahora, lo único seguro es que Murakami vuelve a escena tras uno de los periodos más duros de su vida. Y, fiel a su estilo, lo hace rodeado de preguntas, simbolismo y misterio.

¿Quién es Haruki Murakami? Vida, obras, éxitos y legado

Haruki Murakami es uno de los escritores japoneses contemporáneos más influyentes y leídos del mundo, con una obra que mezcla realismo cotidiano, surrealismo, mundos paralelos, soledad, música, gatos, pozos, nostalgia y reflexiones filosóficas. Es un autor de culto cuyo impacto supera fronteras, idiomas y generaciones.

Haruki Murakami nació en Kioto en 1949 y creció entre Kobe y Osaka, hijo único de dos profesores de literatura japonesa. Desde joven sintió rechazo hacia la literatura clásica japonesa —porque era lo que enseñaban sus padres— y se refugió en autores estadounidenses como Hemingway, Capote y Fitzgerald, además de los clásicos rusos como Dostoievski.

De joven abrió con su esposa Yoko un bar de jazz en Tokio llamado Peter Cat, donde trabajó durante años antes de debutar en la literatura. Su vida cambió cuando, viendo un partido de béisbol, sintió de golpe que podía escribir una novela Su primera obra, Hear the Wind Sing (1979), ganó un premio literario para nuevos talentos, lo que lo lanzó a una carrera internacional.

Murakami ha escrito más de 40 libros entre novelas, cuentos y ensayos, muchos traducidos a más de 50 idiomas. Entre sus obras más reconocidas están:



Norwegian Wood (1987) – Lo convirtió en fenómeno mundial.

(1987) – Lo convirtió en fenómeno mundial. Kafka en la orilla

1Q84

Crónica del pájaro que da cuerda al mundo

Tokio Blues

After Dark

La ciudad y sus muros inciertos (2023 en Japón)

También ha publicado cuentos en The New Yorker desde 1990 y es traductor de grandes autores estadounidenses.

Murakami es uno de los escritores más vendidos, premiados y estudiados del mundo. Ha ganado premios como el Franz Kafka, Jerusalén, entre otros.