¿Quién es Mariela Sánchez, la argentina que le robó el corazón a Cristian Castro?

Cristian Castro anunció oficialmente su romance el pasado domingo a través de sus redes sociales. El cantante compartió una fotografía en la que se le ve muy cariñoso junto a Mariela Sánchez una empresaria cordobesa.

Mariela Sánchez, la nueva pareja de Cristian Castro, no solo ha llamado la atención por su relación con el famoso cantante mexicano, sino también por su exitosa carrera empresarial en el sector inmobiliario en Argentina.

Checa: Cristian Castro sienta cabeza con su nueva novia; ¡se la va presentar a Verónica Castro!

Cristian Castro va muy en serio con Mariela Sánchez

Aunque no se sabe cuánto llevan juntos, Cristian Castro dejó claro que está muy enamorado de la empresaria y no descarta a la posibilidad de llegar al altar. “A ver si no los sorprendo con algo más estable”, declaró al respecto. También anunció sus planes de traer a su novia a México para que conozca a su madre, Verónica Castro.

Así lo dijo al programa argentino América TV:

“Vamos este 15 de febrero. Arrancamos para México con Mariela, para que conozca a Verónica, y nada, unos tequilitas con Vero, y a ver si hacemos familia, y con muchas ganas de presentarle mi país a mi novia, que está muy linda”. Cristian Castro

Quizá te interesa: Kate Middleton fue hospitalizada y sometida a cirugía ¿por cáncer?; este es su estado de salud

Cristian Castro y su novia disfrutan en un yate. / Insagram: @Cristiancastro

¿Quién es la guapa argentina que conquistó el corazón de Cristian Castro?

Mariela Sánchez, la actual novia de Cristian Castro, no es famosa pero es una reconocida empresaria del rubro inmobiliario. Nació en Argentina y tiene 42 años de edad. Reside en Villa Carlos Paz, Argentina. En ese lugar es donde ha forjado su carrera. Mariela es una reconocida agente inmobiliaria.

Su conexión con el mundo del espectáculo la ha convertido en referente en el ámbito empresarial local, siendo responsable de proveer hospedaje a diversas celebridades locales que visitan la ciudad por compromisos profesionales.

Aunque no se conoce mucho de la empresaria, por su cuenta de Instagram se sabe que es madre de un hijo adolescente.

El cantante hace oficial su romance con Mariela Sánchez. / Instagram: @cristiancastro

Así se conocieron Mariela y Cristian Castro

Cristian reveló al medio argentino citado anteriormente que conoció a Mariela cuando ella le alquiló una casa. él quedó cautivado por la belleza de la argentina y decidió invitarla a salir. Entre risas, comentó:

“Vine a encontrarme con ella. Ya veníamos hablando. Es una chica muy linda que me alquiló la casa y yo dije: ¿Con la casa vendrá la chica?”

Quizá te interese: Sasha Sokol se sorprende de que Luis de Llano promueva ley Magno y le “prohíbe” hablar de ella