¡Quiere otro bebé! Joanna Vega-Biestro desea covertirse en madre otra vez, todavía tiene un óvulo fecundado

Joanna Vega-Biestro, de 43, está disfrutando al máximo su etapa como mamá de su pequeña Antonella, de 2 años, a quien procreó con su pareja, Roberto Puig.

En TVNotas platicamos con la conductora Joanna Vega-Biestro y recordó lo difícil que fue embarazarse, ya que padece endometriosis y tuvo que recurrir a la fecundación in vitro.

Además nos reveló que aún tiene un óvulo fecundado y ya está viendo la posibilidad de volver a embarazarse:

-Joanna, ¿qué representa tu hija para ti?

“Ella es el amor de mi vida. Definitivamente me cambió la vida y me vino a enseñar la razón y lo que significa la vida verdaderamente. La adoro”.

-Sabemos que te llevó algo de tiempo cumplir tu sueño de ser mamá...

“Cinco años tardé buscando a mi bebé, que llegó después de mucho llanto; incluso pensé en separarme cuando me di cuenta de que realmente era un tema mío, no de mi marido, pero el amor y la ciencia nos dieron la oportunidad de cumplir ese sueño”.

A la par de su faceta de mamá, es una de las conductoras principales del matutino Sale el sol. / Cortesía de la conductora

-¿Cuál era el problema que tenías?

“Endometriosis; resulta que esto me estaba creando una infertilidad del lado izquierdo. El ovario estaba completamente destrozado y el derecho medio servía. Entonces las posibilidades de poder embarazarme de manera natural, pues eran casi nulas”.

-Fuiste mamá de forma in vitro, ¿cuántos óvulos sirvieron?

“Me extrajeron seis, pero solo tres se podían fecundar, y de esos, solo dos funcionaron. Utilicé uno, que es mi bebé, y estamos en espera de ver qué podemos hacer con el segundo”.

-¿Cómo disfrutas esta etapa de tu vida?

“Al cien, obviamente partiéndome en cinco, las prioridades cambian y uno se enfoca en sus hijos, y de donde sea sacas energía y tiempo como sea, pero lo logramos”.

Así las vimos hace poco en una fiesta infantil, con sus atuendos muy bien coordinados y pasando un lindo día entre madre e hija. / Cortesía de la conductora

-Cuéntanos de Antonella...

“Es una maestra de verdad. Me impresiona lo rápido que aprende las cosas, lo inteligente que es. Es muy dulce, muy cariñosa. Se emociona de abrazarnos a su papá y a mí. Tiene una chispa muy especial, conecta mucho con la gente, la voltean a ver y como que quieren interactuar con ella. Además es muy divertida, está en una etapa maravillosa de los dos años, que todo lo que hacen es chistoso y descubriendo otro mundo a través de sus ojos, que me enloquecen”.

-Dinos, ¿cómo ha sido para ti la parte de la crianza?

“Estoy muy enfocada en esta crianza de respeto, con miedo a no ser permisiva, pero creo que todo va bien, porque mi hija no es la típica niña berrinchuda. No, ella aprende. Es muy observadora y ya dice: ‘Por favor’ (ríe)”.

-¿Te gustaría darle un hermanito?

“Me encantaría. Tengo una oportunidad más y estamos viendo cuáles son las opciones, y si se logra, maravilloso; y si no, con mi hija estoy feliz. La vida y los tiempos no se equivocan”.

El Día de las Madres subió una sesión de fotos con Antonella, de 2 años, y al lado de esta foto, escribió: “MAMÁ: Eres sinónimo de amor sin límites en la vida”. / Cortesía de la conductora

-Con este óvulo que tienes congelado, ¿podrías elegir el sexo?

“No, ya sabemos que es niña y ojalá se pueda. Puede durar hasta cinco años en congelación y lleva dos, entonces estamos analizando las opciones para ver qué es lo que podemos hacer, e incluso si no se puede, pues donarlo para investigación”.

-¿Para cuándo te gustaría programarlo?

“Cuando mi cuerpo ya esté listo. Yo lamentablemente hace seis meses viví la pérdida de mi mamá y la doctora me dijo que no era un momento viable, porque estaba

en duelo, había demasiado estrés, y tienes

que estar en mucha paz; por eso estamos analizando las opciones, viendo cómo vamos, relajándome y soltándolo, y dejándoselo a mi mami, que ya está en el cielo”.

-Con tu pareja, ¿qué tal?

“Ya llevamos doce años juntos y todo bien, obviamente como cualquier matrimonio con altas y bajas, pero la verdad es que muy bien; creo que no me equivoqué al elegir a mi pareja y papá de mi niña”.

Se convirtieron en papás el 29 de enero de 2021, de forma in vitro, ya que ella padece endometriosis, una enfermedad en la que afuera del útero crece un tejido similar a su mucosa interior, lo que puede dificultar un embarazo. / Cortesía de la conductora

-¿Qué tal es como papá?

“Muy cariñoso, él siempre dijo que si no tenía hijos por el tema de que yo no podía, no pasaba nada, y hoy le digo: ‘¿Qué dices?’, y la verdad, está enamorado de su hija”, concluyó.