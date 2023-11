Regina Murguía podría someterse a una cirugía de oído: “Me da miedo la operación. Pero peor no puedo estar”

En 2016 la actriz y cantante Regina Murguía (38 años) sufrió́ una fuerte lesión en el oído derecho, tras una operación para corregir la falta de audición.

Lamentablemente perdió completamente el oído. Platicamos con ella y nos confesó que tiene miedo de someterse a una operación para colocarse un aparato que le ayudea recuperar este sentido. “El oído lo perdí. Esa condición jamás va a cambiar. Lo perdí para siempre”.

La cantante nos dijo que el oído está muy dañado. Le han informado de que hay aparatos que podrían ayudarla. Pero esto se dificulta porque por su trabajo está mucho tiempo en el escenario. “Es algo sumamente complejo, porque paso mucho tiempo en el escenario con mucho ruido y traigo los monitores de sonido. Además, me ha costado mucho trabajo que mi cerebro entienda el sonido de mi voz y el de los instrumentos. Entonces, por el momento, no quiero moverle”.

Nos comentó cómo se siente ante la posibilidad de someterse a una cirugía. “Sí me da miedo. Fue así como perdí mi oído derecho en 2013. Pero ya peor no puedo estar. La tecnología está avanzando muchísimo”.

La también actriz señaló que, a pesar de su discapacidad, ha logrado superar esta situación. “Me siento muy orgullosa de mí. A pesar de lo que me ha pasado, estoy arriba de un escenario, cantando y bailando. No habrá́ nadie que me detenga”.

Además, comentó que le escribe mucha gente con su misma afección otoesclerosis. Está en contacto con ellos a través de sus redes o su canal de YouTube y le piden consejos para salir adelante.

“Me escriben y me cuentan sus cosas: que también tienen otoesclerosis o que han perdido cierto porcentaje de audición. Hemos hecho como una comunidad. Ayudo a muchas personas”. Regina Murguía

Regina indicó que toda su vida ha tomado terapias, y más con su discapacidad, para entender que puede hacer una vida normal. “Es importante estar sano en lo emocional y mental. Ha sido un proceso complejo, pero creo que hoy en día puedo celebrarlo sin sentirme triste. Entonces hay que seguir para adelante”.

También nos habló de su relación con Tono Beltranena, integrante de ‘Magneto’. Hace unos meses tuvieron una crisis y terminaron (Tono se realizó la vasectomía para no tener más hijos). Entonces, Regina decidió terminar con él, ya que anhelaba convertirse en mamá (Tono tiene dos hijas de su primer matrimonio). Pero hace unos meses retomaron su relación. “Bien contenta. Estamos felices. Llevamos cinco años. Él anda en conciertos. Disfrutando de nuestro amor”, concluyó.

¿QUÉ ES LA OTOESCLEROSIS?

Es la interrupción del sonido al viajar dentro del oído interno, debido a la remodelación del tejido corporal anormal del hueso en el oído medio.

Es una enfermedad hereditaria. Se cree que las mujeres de tez blanca tienen mayor riesgo de padecerla. Una de las causas es que el estribo se queda atrapado en su lugar, no vibra y obstruye el paso del sonido dentro del oído, por lo que se deja de escuchar.

Algunos científicos consideran que también puede deberse a una infección anterior por sarampión, por fracturas, por estrés en el tejido de los huesos del oído interno, o bien por algún trastorno inmunitario.

Los síntomas son: dejar de oír por uno de los oídos. Después la afección se pasa al otro. Esto puede suceder de manera gradual. Se pueden presentar mareos, problemas de equilibrio o tinnitus (silbido o zumbido en uno o ambos oídos).

No hay tratamiento para esta enfermedad. En algunos casos, se colocan audífonos, pero requieren cirugía.

