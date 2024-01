Reportan delicada de salud a Silvia Pinal; Tina Galindo era su albacea

En medio del lamentable fallecimiento de Tina Galindo, se dio a conocer que Silvia Pinal, amiga de la productora, está muy delicada de salud luego de haber padecido influenza y estar en el hospital durante varios días el pasado diciembre.

Según reveló Gustavo Adolfo Infante, ‘la Diva del cine mexicano’ se encuentra en cama todo el tiempo, siendo imposibilitada para tener movilidad y valerse por sí misma desde que salió del hospital. Según mencionó el periodista, la querida actriz está padeciendo de llagas en su piel provocadas por la falta de movimiento.

Esta es una de las más recientes apariciones públicas de Doña Silvia pero fueron antes de que estuviera hospitalizada por influenza / Instagram

¿Qué tiene Silvia Pinal y por qué no se puede enterar del fallecimiento de Tina Galindo?

En el funeral de Tina Galindo, quien era albacea de Silvia Pinal, María Elena Galindo, hermana de la fallecida productora, confirmó que la actriz está “delicada” de salud, por lo que ella no le informaría del deceso de Galindo para evitarle una gran pena que pueda afectarle aún más.

“No le he avisado porque ella está muy delicada y a mí no me gusta (que la expongan). Ellas se querían muchísimo, Tina era la albacea de Doña Silvia, yo sé que a Silvia no le puedo decir ahorita”, indicó.

Doña Silvia se encontraría en cama / Televisa

Igualmente, mencionó que prefiere que sea alguien más quien le dé esta triste noticia, “a lo mejor se lo comentan, pero ya es otra cosa, ya no la ve (en el funeral)”.

Hasta el momento ninguno de los miembros de la familia Pinal se han pronunciado respecto a la salud de la actriz ni qué pasará ahora que la albacea de sus bienes falleció.

