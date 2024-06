Revela que durante la novela ‘El amor no tiene receta’ se revelará al sexto habitante de LCDLFM

Estamos a tan solo unas semanas de que inicie la segunda temporada de La casa de los famosos México. Recordemos que el gran estreno será el próximo domingo 21 de julio a las 20:30 horas por el canal de Las estrellas.

Hasta el momento, Televisa ha revelado solo cinco de los 16 participantes que entrarán al reality show. Estos son Mario Bezares, Briggitte Bozo, Shanik Berman, Agustín Fernández y Arath de la Torre.

Ve: Aurea Zapata reaparece en ‘Hoy’ y muestra un video de la supuesta violencia que vivió con Patricio ‘N’

Arath de la Torre / Unicable

El sexto habitante de La casa de los famosos México será revelado en la novela de Juan Osorio

Se espera que semana a semana podamos conocer a más confirmados del programa. Ahora se dio a conocer que el sexto habitante será revelado durante la telenovela ‘El amor no tiene receta’.

Fue a través del Instagram oficial de La casa de los famosos México que el conductor Pablo Chagra informó que durante la telenovela se dará a conocer al nuevo habitante del reality show.

“¿Juan Osorio será parte de La casa de los famosos México? Soy Pablo Chagra y te cuento todo el chismillennial, por favor pásale. Tú sabes que para La casa de los famosos México nombres van, nombres vienen, rumores, supuestas listas... ¿qué está pasando? Yo te voy a decir una cosa: Juan Osorio tiene algo importante que ver”. Pablo Chagra

Checa: Lucero sale en defensa de Manuel Mijares tras críticas por su calzado: “No son zapatos de mujer”

Pablo Chagra se dijo muy emocionado de participar como conductor en La Casa de los Famosos México / Instagram: @pablo.chagra

Aunque Pablo Chagra no dio muchos detalles, sí recomendó no perderse este jueves 27 de junio la transmisión de la telenovela ‘El amor no tiene receta’, pues habrá un anuncio respecto al reality show de Televisa.

Pablo Chagra “Porque te encanta el chisme, yo te voy a decir que para que no te quedes con la duda. No te pierdas este jueves a las 8:30 pm por Las estrellas y rumbo a su gran final ‘El amor no tiene receta’, porque ahí va a pasar algo. Yo te lo dejo. Yo te estoy advirtiendo. Yo te estoy avisando para que no digas que no se te dijo”.

Recordemos que hace unos días, Alex Kaffie en su programa de YouTube adelantó que el sexto inquilino sería revelado en dicha novela. Este participante, identificado solo con el pseudónimo “azul”, está siendo guardado en secreto.

“Esta persona que me ha filtrado la información tiene un puesto de importancia en Televisa-Univisión y, debido a esa importancia, no hemos fallado... porque fíjense que este ejecutivo me informó: ‘El 28 de junio también revelamos a un inquilino, pero esta información la tenemos en una caja fuerte. Lo único que puedo informarles es que a este inquilino lo hemos identificado con el pseudónimo o clave ‘azul’... Darán a conocer a este inquilino o inquilina durante el final de ‘El amor no tiene receta’, la telenovela que produce Juan Osorio.” Alex Kaffie

Por lo que tendremos que esperar tan solo unas horas para conocer al nuevo o nueva integrante de La casa de los famosos México. ¿Quién te imaginas que podría ser?

Te puede interesar: Christian Nodal se despide de París con romántica foto junto a Ángela Aguilar