Rey Grupero acusa a Arturo Carmona de “perjudicar” a las mujeres y él lo confronta nuevamente

El influencer Rey Grupero mostró un peluche que una fan le regaló a Arturo Carmona, quien habría usado el obsequio para intentar conquistar a Aylín Mujica.

Tras el video que realizó Arturo Carmona sobre las declaraciones hechas en su contra por Rey Grupero, el creador de contenido le manda un contundente mensaje al actor, quien no dudó en confrontarlo nuevamente.

Todo inició cuando el influencer comentó que sus comentarios no tuvieron la intención de atacarlo, pero que alguien le tenía que poner “un alto” a sus actitudes contra las mujeres, recomendándole que fuera a terapia.

“Te quise llamar, pero bueno, me tienes bloqueado de todo. Solo quiero decirte que no te estoy atacando, tienes que ir a terapia porque tienes muchísimas emociones y sentimientos allí acumuladas, no lo hice para molestarte”, apuntó.

A la par de esto, sostuvo que el ex esposo de Alicia Villareal es alguien que “quiere quedar bien” frente al público y hace que el público piense que son las mujeres quienes le “ruegan”.

Rey Grupero afirmó que Arturo Carmona solo busca perjudicar la imagen de las mujeres. / Instagram: @reygruperomx

Te recomendamos: Arturo Carmona lanza advertencia a Rey Grupero, tras encontronazo en redes por Aylín Mujica

“Lo hago para que las cosas queden en claro. Tú siempre quieres dejar a las mujeres en mal, como que te buscan, como que te ruegan, y creo que ya llegó el momento en el que tenemos que cortar eso de tajo. Las mujeres no son nuestros juguetes, son seres espectaculares”, indicó.

Incluso, aseguró que el actor usó un peluche que le dio una fanática como regalo para Aylín Mujica, considerando que eso era algo “muy bajo”, pues los fans se esfuerzan mucho para dar un obsequio a sus ídolos.

Finalmente, le recomendó que, si de verdad quería conquistar a una mujer, gastara de su propio bolsillo y no utilizará los detalles de sus seguidoras: “si quieres conquistar a una persona, sal y cómprale unas flores. Hay que ser hombres, Carmona”, concluyó.

Rey Grupero le recomendó a Arturo Carmona que dejara de usar los regalos de sus fans para conquistar mujeres. / Instagram: @reygruperomx

Poco después, compartió una historia con la foto del presunto peluche que Carmona le regaló a Mujica, resaltando que dicho detalle habría terminado en compañía del perro de Nicole Chávez.

“¿Dices que soy un mentiroso? Aquí está la prueba del peluche que le regalaste a Aylin, que ella le regaló a Nicky para su perrita Lucifer. Si quieres que le sigamos, tú dime, tengo muchas cosas para irlas sacando poco a poco”, dijo.

Arturo Carmona le responde a Rey Grupero

Tras estas declaraciones, Arturo Carmona se limitó a subir una historia donde explica que valora los regalos de sus seguidoras, recalcando que cualquier persona puede “tomar la captura de un peluche” y decir que él lo regaló.

“Todos los obsequios y regalos que mis fans me han dado los conservo con mucho cariño, aprecio siempre y valoro ese gran esfuerzo. En cuanto a capturas de peluches, cualquiera puede tomar una captura a algún peluche en donde sea y decir muchas cosas, hasta que yo se lo pude haber regalado”, expresó

Tras los nuevos ataques de Rey Grupero, Arturo Carmona posteó un contundente mensaje en sus redes sociales. / Instagram: @arturo.carmona

Te puede interesar: ¿Martha Higareda miente con sus anécdotas? Maryfer Centeno analiza su lenguaje corporal