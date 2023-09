Ricardo O’Farril asegura que su crisis fue como “estar poseído” ¡no se acuerda de nada!

Fue a finales de abril que Ricardo O’Farrill protagonizó uno de los más grandes escándalos mediáticos de lo que va del año. Se enfrentó un brote psicótico que lo llevó a estar internado en clínicas de rehabilitación.

Recordemos que la crisis que atravesó se dio en la boda del standupero Mau Nieto, evento del que tuvo que ser retirado por las amenazas que hizo a muchos de sus colegas. Por si fuera poco, realizó varias transmisiones en vivo en las que habló de varios influencers y nombró a personalidades como Sofía Niño de Rivera, Daniel Sosa, Mauricio Nieto, entre otros.

Ahora, el comediante Ricardo O’Farrill reveló que, como parte de su recuperación, ve a dos terapeutas y a un psiquiatra. Aseguró que no recuerda nada de lo que dijo en las transmisiones en vivo de Instagram, pues fue una experiencia en la que se sintió “poseído”.

La revelación se dio en el programa de La cotorrisa conducido por José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez. Ahí confesó que hasta la fecha le causa horror ver los en vivo que hizo durante la crisis que vivió. Sin embargo, ha tenido que enfrentarse al material para disculparse con las personas a las que dañó con sus palabras.

“Para mí es algo horrible de ver, los he visto por curiosidad y para disculparme con gente, porque es como si estuvieras poseído. Me tengo que disculpar por cosas que ni me acuerdo, está c*bró*... Hay mucha gente que me dejó de hablar y me mandó a la ver... y digo pues ni me acuerdo qué dije de ti, se siente de la chin..., me rapé, estaba haciendo lives a lo pend... no era yo”, mencionó. Ricardo O’Farril





Algunos de sus colegas si lo han disculpado: “Karla [Camacho] se ha portado increíble, Isabel se ha portado increíble. Daniel [Sosa], me fui a tomar un café con Daniel y me dijo por tu culpa no he llenado el Auditorio le dije Daniel como con las botas, no te confundas tú nunca hubieras llenado el Auditorio, no es cierto”, dijo el comediante riendo.

Reveló que los problemas no fueron solo con sus amigos, pues ahora no puede viajar por Aeroméxico, ya que fue vetado, y él no recuerda lo que hizo en el aeropuerto.

Ricardo O’Farrill mencionó que estaba pasando por una depresión muy fuerte que lo llevó a pensar en la posibilidad de aventarse de un edificio porque en sus crisis pensaba que el sitio no era tan alto y podría brincar.