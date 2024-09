Ricardo Peralta admite estar arrepentido de haber confrontado a Arath de la Torre en ‘LCDLFMX’

Ricardo Peralta, el séptimo eliminado de ‘La casa de los famosos México’, rompió el silencio y habló sobre el polémico posicionamiento que protagonizó con Arath de la Torre, a quien acusó de “rechazarlo” por su forma de ser y vestir.

Durante su reciente invitación al canal de YouTube de Luis ‘Potro’ Caballero, el creador de contenido explicó que se había sentido sumamente ofendido por los comentarios que hizo Arath sobre su vestimenta, la cual es creación suya y forma parte de su personalidad.

Debido a esto, decidió confrontarlo en el posicionamiento. Sin embargo, cree que no fue claro en sus palabras, siendo esa la razón por la que tanto el actor, como el público en general, captaron una idea equivocada.

“Yo decidí venir a jugar este juego, él también viene a decir cosas más fuertes, pues me tengo que aguantar. Ahí no lloré, pero luego lo que vino a mí fue al día siguiente depresión”, indicó.

Ricardo Peralta / Instagram: @torpecillo

No te pierdas: JLo y Ben Affleck sorprenden al mostrarse cariñosos en un desayuno familiar, ¿Habrá divorcio o recalentado?

Ricardo Peralta cree que pudo resolver su conflicto con Arath de otra forma

Si bien dijo haber estado muy herido en ese momento, Peralta reconoció sentirse arrepentido de no haber buscado otra manera de solucionar su conflicto con Arath de la Torre.

“Sí, me arrepiento porque la forma en que lo pude haber solucionado es al día siguiente haber ido a decirle a Arath: ‘Estuvo c…’ y ya, pero bueno, como todos estuvimos bajo este entendido que ‘todo va a estar fuerte y los posicionamientos van a estar rudos’, pues yo quería explicar qué p… conmigo.” Ricardo Peralta

Incluso dijo que el controversial posicionamiento lo hizo reflexionar y entender que debía comenzar a jugar de “otra forma”.

“A partir de ahí dije ‘ya no quiero jugar un juego tan agresivo’ y me empecé a dar cuenta de cosas de mí. Lo que sí no estuvo padre fue todo esto de ponerme ‘Gali, no quiero escuchar su respuesta’, pero en mi cabeza era ‘ser villana de la telenovela’”, señaló.

Checa: Paul Stanley le mete tremendo susto a Nicola Porcella en pleno programa en vivo, el reacciona a gritos, VIDEO

¿Por qué el posicionamiento de Ricardo Peralta fue tan criticado?

Para muchos, Ricardo Peralta quiso usar su posicionamiento para “manipular” a la comunidad LGBT+ y ponerla en contra de Arath de la Torre.

Aunque entró al reality como uno de los favoritos para ganar, ciertos comentarios y acciones en contra de algunos compañeros ocasionaron que perdiera el apoyo y bajara de seguidores en redes sociales. El influencer pasó de tener un millón 100 mil seguidores a solo tener 928 mil.

Incluso, su agencia de representación emitió un comunicado diciendo que no estaban de acuerdo con su comportamiento en el reality, por lo que hablarían seriamente con él a su salida.

Mira: El Chicharito pide no dejar de apoyar a México en Mundial de Qatar: “Todavía se puede”