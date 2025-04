Roberto Sosa: Su mamá, la actriz Evangelina Martínez habla del problema de su hijo con la bebida, pide a Dios

Roberto Sosa es uno de los actores mexicanos más reconocidos en el cine, teatro y la televisión. Sin embargo, su vida no ha estado exenta de contratiempos, ya que durante una etapa se vio envuelto en escándalos públicos por su adicción al alcohol.

Hoy, lleva 10 años sobrio y protagoniza la puesta en escena Por la punta de la nariz, al lado de Luis Roberto Guzmán. Nos encontramos a su madre, la actriz Evangelina Martínez. Nos habló del orgullo que siente de verlo alejado de ese infierno.

“Me da un enorme gusto verlo triunfar en su trabajo. Siempre lo apoyo con todo el amor. Toda la vida hemos sido muy unidos y es que no hay como el calor familiar de su hija, sus hermanas y el mío”.

Roberto Sosa protagoniza la puesta en escena Por la punta de la nariz, al lado de Luis Roberto Guzmán. / Mejor Teatro.

¿Como apoyó Evangelina Martínez a su hijo, Roberto Sosa para dejar el alcohol?

En los momentos de tanta oscuridad, Evangelina no lo soltó de la mano: “Lo tomé más fuerte que nunca. Eso nos ayuda más: El amor. Si se les da la espalda, se rebelan más. Yo le decía: ‘Beto, la vida es hermosa. Vívela y deja vivir, porque no nos dejas vivir si tú no vives. Tienes talento. Da gracias de la salud que tienes. Tú mismo te la deterioras. Afectas tu cerebro’”.

“Él decía en las mañanas: ‘¿Para qué amanecí?’. Fue una etapa muy dolorosa. Me asesoré en reuniones de familiares de AA y ellos sabían aconsejarme. Leía libros de cómo conducirme y cómo a veces no debemos darles todo. Siento que Roberto necesitó límites, mi amor de madre era muy blandito y no los puse”.

La actriz Evangelina Martínez ha sido un apoyo fundamental para Roberto. / Redes sociales.

¿Por qué Roberto Sosa cayó en el alcohol y cómo lo dejó?

“Él mismo me lo ha dicho: ‘Madre, ¿por qué no me pusiste límites?’, pero subestimé a mis hijos. Yo decía: ‘Si son inteligentes, se darán cuenta de lo que les hace daño’. No tuve la dureza de darles sus nalgadas a tiempo. Hacen falta”.

“Afortunadamente, él decidió internarse (en clínicas de rehabilitación). Nunca le he dicho: ‘No tomes’. Él sabrá. A estas alturas de la vida, más le vale ya saber”.

En cuanto a su fe, nos confesó: “Hay un momento de la vida en que uno no quiere creer en nada. Se siente muy prepotente. Cada noche yo le pido a Dios que me siga dando vida, porque aún tengo pendientes. Diariamente le doy gracias a Él por mantener a mi hijo saludable”.

Además, nos contó que lo que no le agrada es que Roberto es muy mujeriego: “Es tremendo. No se ubica. Le gusta la variación. Yo quisiera que tuviera una pareja estable. Sería muy tranquilizador para mí, pero no se le da. Nada más las hace sufrir. Se enamoran de él”, concluyó

Momentos de crisis de Roberto Sosa por el alcohol

Septiembre de 2012: Fue detenido por conducir ebrio en la CDMX. Se puso agresivo y mordió a un policía.

En febrero de 2013 él y su acompañante estaban muy tomados. Se acostaron en una banqueta y comenzaron a acariciarse.

En mayo de 2013 Roberto llegó tomado a los Premios Ariel y así recibió su premio a Mejor Actor.

Junio de 2013: Lo sustituyeron en una obra de teatro y en una película.

En julio de 2013 su amigo Julio Bracho lo llevó a un centro de rehabilitación en Hidalgo. Ahí estuvo tres meses.

En abril de 2014 nuevamente tuvo problemas y se volvió a internar.

