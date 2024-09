Rocío Sánchez Azuara nos confiesa que está abierta al amor, pero aclara que ¡de 50 años para arriba!

Rocío Sánchez Azuara nos confesó que le gustaría darse una nueva oportunidad en el amor. Aunque no lo busca, sabe que en algún momento podría llegar el indicado. “Por el momento, no tengo galán. Estoy soltera. El hombre que me conquiste debe ser educado, inteligente y con tiempo para una relación formal. Debe querer algo serio. Porque yo no estoy jugando y tampoco soy una niña. Pero no necesito de alguien para ser feliz. Me siento muy bien conmigo misma”.

“Estoy dispuesta a la posibilidad de encontrar una pareja. Aunque no es algo que ocupe mis pensamientos al 100 por ciento. Siempre he pensado que el amor te llega cuando menos lo piensas. Ya llegará".

Y nos reveló si es estricta al elegir galán: “Por supuesto. Yo siempre he pensado que quien quiera azul celeste, que le cueste. Y yo soy muy azul. Busco lealtad, compromiso e inteligencia para entender lo que hago”.

Mira: Joven le pide foto a Marco Antonio Regil aunque no lo conocía; esta fue la reacción del conductor

Isunza / Ig: @rocio_sazuara / Archivo TVNotas

Le preguntamos si los hombres se sienten intimidados por ella. “No es algo que me haya planteado. Supongo que sí les da miedo. Salir con alguien que es autosuficiente y que no depende de nadie puede causar algún tipo de ruido”.

Respecto a la edad, Rocío nos dijo: “Estoy abierta a toda posibilidad. Pero de 50 años para arriba. Menos, no. No hay manera. Más chicos no me interesan”.

Celebró sus 61 años con un viaje a Indonesia / Isunza / Ig: @rocio_sazuara / Archivo TVNotas

Esta es parte de la carrera de la exitosa periodista, Rocío Sánchez Azuara

• Ha destacado por conducir varios programas en televisión como Ciudad desnuda (1995), Casos de la vida (en dos etapas, 2002 y 2012), Cuenta conmigo (2003), El otro lado del espejo, Rocío (2007), Rocío a tu lado (2021), La 3ra en discordia (2022) y Acércate a Rocío (2024).

Checa: André Marín: David Faitelson revela cómo se encuentra la familia del fallecido comentarista deportivo

Isunza / Ig: @rocio_sazuara / Archivo TVNotas

Ésta son algunas de las parejas de Rocío

Jorge León se casó a los 18 años con él. Se divorció a los 21. Tiene un hijo de este matrimonio: Jorge Arturo.

Isunza / Ig: @rocio_sazuara / Archivo TVNotas

Carlos Lara se casó con el compositor (1988), pero el matrimonio duró poco. Tuvieron una hija llamada Daniela.

Te puede interesar: Rodrigo Cachero actualiza información de la desaparición de Ricardo Andrés ¡No es su hermano!: “Una disculpa”

Isunza / Ig: @rocio_sazuara / Archivo TVNotas

Marcos Ommati en 2006 se casó con Marcos. Tuvieron a su hijo José Luis y se divorciaron en 2015.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, ve por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma favorita de pódcast.