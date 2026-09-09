¡Rosy Arango desafía al machismo y celebra a México! La cantante llevará lotería, mariachi y un traje de Pedro Infante a su show

La música mexicana no tiene fecha de caducidad y Rosy Arango lo tiene muy claro. La cantante prepara una gran celebración de nuestras raíces con ‘México Inmortal Vol. 7’, espectáculo que llegará por primera vez a la Ciudad de México este 11 de septiembre a las 20:00 horas en el Teatro Metropólitan.

Después de presentar durante varios años este concepto en el Fórum Mundo Imperial de Acapulco, Rosy enfrenta ahora el reto de llevarlo a uno de los escenarios más importantes de la capital.

“Es un reto muy interesante porque obviamente es salir de nuestra zona de confort, pero estoy muy contenta porque la gente ha respondido muy bien. Ya quedan pocos lugares”, compartió.

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Cartel concierto Rosy Arango / RRSS

Rosy Arango rescata la lotería mexicana en ‘México Inmortal Vol. 7’

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de la lotería mexicana como hilo conductor del espectáculo. Para Rosy, el juego representa mucho más que una tradición, pues busca recuperar esos momentos de convivencia que poco a poco se han ido perdiendo.

“Es importante rescatar un juego donde nos une la familia. Donde te reúnes con la prima, las tías o con los amigos a llenar tu tablita”, dijo.

La dinámica será llevar las cartas de la lotería al escenario y utilizarlas como punto de partida para diferentes canciones. Así, cada imagen detonará una interpretación relacionada con su significado. “Es un ejercicio muy creativo y divertido porque vamos a bailar y vamos a estar con grandes músicos”, adelantó.

El repertorio incluirá canciones de grandes compositores de la música mexicana, como José Alfredo Jiménez, Joan Sebastian, Cuco Sánchez y Chucho Monge, además de otros temas que forman parte de la memoria colectiva de los mexicanos.

Durante la entrevista, Rosy eligió dos cartas de la lotería que considera muy representativas de ella: ‘El Pájaro’ y ‘El Corazón’.

La primera tiene un significado especial por la conexión que desde hace años siente con las aves y las alas. Además, durante el espectáculo interpretará canciones de Tomás Méndez, compositor de clásicos como ‘Paloma negra’, ‘Cucurrucucú Paloma’ y ‘Gorrioncillo pecho amarillo’.

‘El Corazón’, por su parte, representa para ella una característica muy mexicana: la sensibilidad. También dijo, habrá un momento especialmente personal con el tema ‘Mujer ladina’, canción que relaciona con su abuela, su madre y sus primeros años en la escuela de música. “Es parte de mi historia”, indicó.

Para Rosy, mantener vivas estas canciones y tradiciones también significa honrar a quienes abrieron camino antes que ella. Entre sus principales influencias menciona a Lola Beltrán, Amalia Mendoza, Aída Cuevas, Lila Downs, Eugenia León, Guadalupe Pineda y Linda Ronstadt.

Y mientras se prepara para conquistar al público capitalino, la cantante también llevará la música mexicana a Estados Unidos. Rosy Arango cantará en el Sound Set Park de Manhattan como invitada del Consulado de México en Nueva York, donde participará en el encendido del Empire State y ofrecerá un repertorio popular acorde con las celebraciones del Grito.

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La lotería mexicana presente en concierto Rosy Arango / RRSS

Rosy Arango lucirá un traje de charro que perteneció a Pedro Infante, ¡se lo regaló Irma Dorantes!

El vestuario será otro de los protagonistas del show, ‘México Inmortal Vol. 7’ y es que la cantante cuenta con piezas elaboradas por artesanos y diseñadores mexicanos, pero una de las más especiales llegó a sus manos gracias a Irma Dorantes, quien fuera esposa de Pedro Infante.

La actriz le entregó uno de los trajes de charro que utilizó durante su propia carrera y que, además, le había sido regalado por el propio intérprete. “Es un traje que se lo regaló Pedro, que se lo hizo el mismo sastre que le hacía los trajes”, contó.

La prenda fue utilizada por Dorantes en películas y conciertos, y existen fotografías de ella portándola. Aunque recibió algunos ajustes para adaptarla al escenario, conserva su esencia original. “Para mí es un honor portarlo esa noche”, expresó emocionada.

En el escenario, Rosy estará acompañada por el Mariachi Águila de México, músicos invitados y México en Movimiento, grupo de danza perteneciente a la escuela de Amalia Hernández.

También habrá instrumentos que no son muy famosos en los escenarios actuales, como el salterio, además de un organillero.

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Irma Dorantes y Rosy Arango / RRSS

Rosy Arango apuesta por acercar la música mexicana a las nuevas generaciones

Uno de los grandes retos para quienes defienden la música tradicional es conseguir que las nuevas generaciones se acerquen a ella. Sin embargo, Rosy considera que actualmente existe un resurgimiento de las raíces mexicanas. “México está viviendo un resurgimiento en su estructura sonora. Esto que está sucediendo con las nuevas generaciones dentro de la música que ahora le llaman regional mexicana”, comentó.

Incluso considera que las plataformas digitales pueden jugar a favor de los clásicos, pues los algoritmos permiten que las nuevas generaciones descubran a intérpretes que quizá no conocían. “Hoy el algoritmo le empieza a sacar a Antonio Aguilar y le empieza a sacar a Flor Silvestre y le empieza a sacar a Lola Beltrán. Y es natural y es bonito”, señaló.

Por ello, Rosy busca que su show, ‘México Inmortal’ sea un espectáculo que conserve la esencia de la música mexicana, pero que también resulte atractivo para públicos de distintas edades. Para lograrlo, combinará música en vivo con elementos visuales y escenográficos, entre ellos una trajinera.

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Trajes de Pedro Infante / RRSS

Rosy Arango dispuesta a hacer corrido sobre madres buscadoras y colaborar con Carín León y Christian Nodal

Rosy también habló de las nuevas expresiones de la música regional mexicana y dejó claro que no está en contra de los corridos. “Yo creo firmemente que el corrido es la expresión pura del pueblo”, manifestó.

Incluso le gustaría colaborar con nuevos exponentes del género, siempre y cuando las historias que se cuenten tengan un mensaje positivo.

“Yo sí creo que la música codifica las generaciones. Entonces yo, por supuesto, haría un corrido de lo bueno, de los héroes, de las cosas que suceden día con día, de los héroes que andan en la calle sin capa”, explicó.

Entre las historias que le gustaría llevar a la música mencionó a las madres, las madres buscadoras y aquellas personas que realizan acciones valiosas por los demás.

Además, indicó que entre los artistas actuales con los que le gustaría colaborar o compartir escenario están Carín León y Christian Nodal.

De Carín León destacó la evolución que ha seguido desde antes de alcanzar la fama, mientras que de Nodal resaltó sus interpretaciones y sus letras románticas.

“Creo que tenemos talentos, muchos. Hay tantas expresiones con las que yo podría simpatizar porque nos une el amor a la música y eso es lo más bonito”, comentó.

Rosy Arango / Luis Pérez

Rosy Arango enfrenta el machismo en el mariachi: “No ha sido sencillo”

Además de mantener viva la música mexicana, la cantante ha tenido que enfrentarse a otro reto: romper con la idea de que el mariachi es exclusivamente masculino.

Como una de las actuales referentes de la música mexicana, reconoció que todavía existe resistencia cuando se trata de contratar un mariachi femenil. “Lo más difícil ha sido quitarle el estigma de que el mariachi solo se oye en septiembre y que solamente es de hombres”, confesó.

Incluso recordó que en algunas presentaciones privadas se ha encontrado con clientes que prefieren un mariachi integrado por hombres. “Dices, pero ¿por qué? ¿No tocan igual o mejor?”, cuestionó.

Ante esta situación, su respuesta ha sido demostrar con trabajo y calidad que las mujeres pueden ocupar cualquier lugar dentro de este género. “Me podrán decir que soy muy necia o que no quito lo del renglón, pero no me pueden decir: ‘Es desafinada, es mala o no hace bien sus cosas’. Parte de la lucha es esta”, finalizó.