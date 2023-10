Santa Fe Klan habría presentido la muerte de Lefty: “Lo acababa de ver”

Santa Fe Klan reveló que rindió homenaje a su amigo, Lefty, en la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.



Ángel Quezada, artísticamente conocido como Santa Fe Klan, fue uno de los más recientes invitados al canal de ‘el Escorpión dorado’, en su famosa cápsula: Escorpión al volante.

El capítulo tomó su curso de manera amena gracias al ambiente muy al estilo del humor del enmascarado. Sin embargo, la grabación dio un giro radical cuando el rapero habló del sensible fallecimiento de su colega, Lefty SM.

Cabe recordar que Lefty falleció inesperadamente a los 31 años, a causa de un atentado en su casa de Zapopan el pasado 3 de septiembre.

Sufrió un ataque directo en su casa / Instagram

Santa Fe fue uno de los que reaccionaron rápidamente a la noticia, incluso, expresó su impresión a través de redes sociales. Pese a que se desconoce si asistió al funeral, el rapero dejó claro al ‘Escorpión’ que eran más cercanos de lo que se pensaba.

Lo que dejó boquiabiertos a todos fue la revelación que hizo Ángel en plena grabación; él habría presentido la muerte de Lefty.

“Lo acababa de ver, dos días antes, porque lo llevé al baile en mi barrio… Cuando me hablaron yo estaba en mi cantón, andaba como con ansiedad, esos días estaba como que sentía algo, me sentía como ansioso”, dijo Santa Fe.

Quezada reiteró que reaccionó incrédulo a la noticia del fallecimiento de Lefty. Además, se enteró a través de una llamada, por lo que rápido se dirigió al hospital para comprobar que la noticia era cierta.

“Cuando me dijeron me fui al hospital (...) Yo quería que me dijeran que no era verdad, llegué y había un ching* de polis, un ching* de camionetas bien placosas y dije: ‘Yo creo que sí valió madr3'”, contó.

Así lo dijo Santa Fe Klan:

Agregó: “No tengo que decirlo, yo sé el dolor que me causó, porque yo lo apoyé. Le ayudé para que saliera adelante y duele porque entregué la amistad, le di de corazón y duele cuando la persona lo pierde o pierde la vida”.

Para cerrar con el tema, en intérprete de Debo entender relató que rindió homenaje a Lefty el día de la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Interpretó su canción Por mi México y portó la chamarra que usó para su video oficial.