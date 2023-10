Sasha Sokol envía una carta a Ventaneando para aclarar puntos sobre el caso Luis de Llano

Sasha Sokol envió una carta a Ventaneando luego que los conductores hicieran algunos comentarios respecto al caso Luis de Llano, la cantante explicó por qué fue un abuso lo que vivió con Luis de Llano y no una relación como mencionaron los presentadores.

Daniel Bisognó leyó la carta de Sasha Sokol en la cual aclara que, en la década de los ochenta, ya era considerado un delito que un adulto sostuviera una relación sexoafectiva con un menor de edad.

“En los años ochenta sí estaba tipificado el delito de estupro que sancionaba con tres años de cárcel al adulto que sostuviera una relación sexual con un menor de edad. La relación que tuvo Luis de llano con Sasha Sokol, siendo este un adulto 25 años mayor, siempre fue ilícita”, se lee en el comunicado enviado por el equipo de Sasha.

Sasha recordó lo que cuchicheaba la gente respecto de su relación con el productor / Instagram: @sashasokolova

En el comunicado, la extimbiriche deja claro que si un menor acepta la relación con un adulto eso no justifica la relación solo muestra un síntoma de abuso.

“Que un menor acepte la relación no es una justificación, es síntoma de abuso. De igual forma en los años ochenta no era normal, ni era bien visto que un adulto tuviera una relación sexual y afectiva con una menor de edad. Tan no era normal que ya era delito, tan no era normal que la relación se llevó a cabo en secreto”.

Luis de Llano en entrevista que le realizó Yordi Rosado. / Instagram: @yordirosadooficial

Añadió: “La relación de Sasha Sokol y de Luis de Llano no era un mero enamoramiento, se trato de un abuso llevado a cabo por el señor Luis de Llano aprovechándose de su posición de poder”.

Sasha Sokol mencionó en la carta que esta relación jamás fue consensuada ni apoyada por sus padres como llegó a decir Daniel Bisogno, pues asegura que ellos se enteraron de este vínculo hasta 1986, dos años después de que comenzó el abuso.

“Jamás impulsaron, ni consintieron, ni apoyaron al cien la relación de abuso. Por el contrario, realizaron diversos actos con la finalidad de impedirla”, dijo.

Daniel Bisogno reapareció en redes luego de ser intervenido de emergencia. / Instagram: @chapoypati

Sasha explica que no busca ganancias económicas con el juicio por daño moral

“No es una cuestión monetaria... Busca que Luis de Llano reconozca su responsabilidad y cese las declaraciones revictimizantes que ha realizado con recurrencia en diversos medios. El objetivo es que Luis de Llano responda por las graves afectaciones que ha causado y que sigue causando a a Sasha Sokol”, leyó Bisogno.

En la carta se informa que las ganancias que se obtengan del juicio serán donadas a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual.

Cabe señalar que tras leer la carta, los presentadores de Ventaneando no emitieron ningún comentario, ni a favor ni en contra de la misma.