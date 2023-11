Sergio Mayer lanza contundente mensaje a los integrantes de GB5 ¡Revelará sus trapitos sucios!

¿Traición con traición se paga? Sergio Mayer se encuentra nuevamente dentro de una polémica, debido al quiebre que tuvo con sus excompañeros de Garibaldi, quienes organizaron un reencuentro de la banda sin él, pero bajo el nombre GB5.

Desde entonces las disputas comenzaron entre los integrantes de GB5 y el integrante del Team Infierno. Recordemos que la agrupación acusó al esposo de Issabela Camil de supuestamente haberlos agredido.

Ahora, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, Sergio Mayer lanzó una fuerte advertencia para su excompañeros.

Gustavo Adolfo Infante asegura que ganará la demanda que interpuso Sergio Mayer en su contra / Instagram: @sergiomayerb

Aunque Mayer, no dijo a que se refería, detalló que durante la grabación de su reality show estuvo junto a ellos y fue testigo de muchas cosas de las que ha callado, pero si siguen hablando de él está dispuesto a sacar estos clips a la luz.

“La próxima vez que yo escuche que alguno de ellos haga algún comentario hacía mi persona de lo que pasó, voy a sacar todos los videos que tengo. Acuérdense que en ese tiempo estaba yo haciendo mi reality y tengo todo grabado. Todo lo que dijeron, como lo dijeron. Qué actuaron, quién entró, quién dijo que si quería, quién dijo que no, quién habló mal de quien. Todo lo tengo en los chats y todo lo tengo grabado, se les olvida que voy dos pasos adelante” Sergio Mayer

Sergio confesó que no teme ninguna represalia legal por sacar a la luz dichos videos, ya que tiene todos los derechos necesarios: “Por supuesto que los tengo, están firmados por todos. Por supuesto, todos firmaron y tengo todo documentado”.

La mayoría de los Garibaldi decidieron cambiarse el nombre a GB5 / Alejandro Isunza

El cantante también le hizo una recomendación a sus excompañeros de Garibaldi: “Que sigan adelante, que sigan con su camino”.

Finalmente, Mayer le envió un mensaje a Charly y a Victor, aunque para sus excompañeras no tuvo mucho que decir:

“Mira, Victor y Charly deben de saber y reconocer, y hay algo que no se debe de perder nunca que es la gratitud. Por ahí hay algo que va más allá del nombre de un grupo. Hay algo que va más allá de un dinero. Hay cosas que no se pueden contar y ellos saben a lo que me refiero. De las demás ni me extraña, ni me sorprende en lo absoluto”, concluyó.