Sergio Mayer le responde a Poncho de Nigris y aclara si realmente está vetado de Televisa

Hace algunos días, Poncho de Nigris sorprendió a todos al asegurar que Sergio Mayer había sido vetado de Televisa. Durante un encuentro con la prensa, el actor contó que ya no podía hablar de su excompañero en LCDLFM, pues la televisora se lo habría “prohibido”.

Si bien no quiso revelar los motivos, Poncho hizo hincapié en que la empresa de San Ángel fue muy específica al exigirle que no diera declaraciones sobre su compañero, al menos, no cerca de sus instalaciones.

“No puedo. Me encantaría hablar de él, pero al parecer me dicen que está vetado de la empresa y ya me dijeron que yo no puedo mencionarlo. Es que estoy aquí en la empresa y me dijeron que no lo puedo mencionar. Qué miedo, me dijeron ¿y si mejor cambio de tema?”. Poncho de Nigris

Poncho De Nigris aseguró que Televisa despidió a Sergio / Facebook: MasterChef Celebrity

El supuesto veto de Mayer se vio reforzado después de su reciente invitación a Venga la alegría: Fin de semana, programa que pertenece a la competencia directa de Televisa, es decir, TV Azteca.

Recordemos que el show tiene como dinámica invitar a un famoso el sábado, así como a otra el domingo para formar parte de las dinámicas de este. Estas celebridades permanecen a lo largo de todo el programa.

Aunque no se sabe si el también actor se unirá al matutino, ya sea en su versión normal o de fin de semana, su aparición solo generó más dudas que respuestas, principalmente, sobre su relación actual con Televisa.

Sergio Mayer estuvo en VLA, edición fin de semana / Instagram: @sergiomayerb

Sergio Mayer aclara si realmente está vetado de Televisa

Durante su aparición en VLA, Sergio Mayer dijo no tener ningún problema con Televisa. Si bien puntualizó que iría a “cualquier lugar donde le abrieran las puertas”, dejó en claro que, para él, su “única casa” es la televisora de San Ángel.

“Tengo muchos amigos en Televisa, tanto actores como ejecutivos, y todos sabían que venia para acá. No porque yo esté aquí, significa que esté vetado allá”. Sergio Mayer

Al ser cuestionado sobre los motivos por el que Poncho habló de un veto, el exintegrante de Garibaldi señaló que a su excompañero de reality le “encanta hacer show” con todo, incluso con su propia madre, y mencionó que, probablemente, le prohibieron hablar de él debido a que es su “patrón”.

SERGIO MAYER LE RESPONDE A PONCHO DE NIGRIS: ¿Está vetado en Televisa? Mayer estuvo esta mañana en #VLAFinDeSemana donde le preguntaron por este y otros temas. Abro hilo con sus declaraciones en el matutino de TV Azteca.

*Todos los derechos pertenecen a la televisora 🧵 pic.twitter.com/zmY5S5qYYH — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) February 11, 2024

“Es porque soy su patrón, no porque esté vetado. No tiene necesidad, pero se va así. Bueno, si se va así contra su mamá. Con tal de tener rating, se va así contra su mamá. Que lo haga conmigo, no pasa nada”, expresó.

Hasta el momento, Poncho de Nigris no se ha pronunciado ante los comentarios de Sergio Mayer. Sin embargo, se espera que pronto dé un contundente mensaje para su colega.

