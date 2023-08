Sergio Mayer llama “sin cerebro” a quienes le dicen “anciano"; internautas apuntan a Sofía Rivera Torres

Sofía Rivera Torres llamó “anciano” a Sergio Mayer, dentro de La casa de los famosos México.

La casa de los famosos México terminó su primera temporada, pero las controversias entre algunos participantes siguen a la orden del día.

Tal es el caso de Sergio Mayer, líder del team Infierno, y Sofía Rivera Torres, integrante del cuarto Cielo. El exgaribaldi seguiría molesto con la esposa del conductor Eduardo Videgaray, luego de que lo llamó “anciano”.

En un encuentro con la prensa, Mayer fue cuestionado sobre su opinión ante el seudónimo con el que lo bautizaron dentro del reality, ‘el Tata’ Mayer.

Sofía Rivera Torres fue la segunda eliminada del reality / Instagram: @sofiariveratorres

Sergio subrayó que no tiene ningún problema con que lo llamen así. Destacó que está orgulloso de lo que ha logrado a la edad que tiene. Sin embargo, aprovechó para lanzar un contundente dardo a Sofía Rivera, quien lo habría demeritado por tener 57 años.

“Yo no tengo ningún problema. Hay personas que piensan que la edad (es un obstáculo) y lo dicen de manera despectiva. Son jóvenes con falta de conocimiento de que todos vamos a llegar a esto. Yo estoy orgulloso de mi edad, de lo que he hecho, de lo que he logrado”, comentó Mayer.

Sergio Mayer fue bautizado como ‘el Tata’ Mayer. / Instagram: @ponchodenigris

Añadió: “Tener 57 años no es un defecto, ni es un error. Es parte de la vida y quienes lo dicen de manera despectiva y me dicen ‘anciano’ y todo es falta de un poquito de cerebro. Esa es la realidad y lo digo abiertamente”.

Aunque Sergio Mayer no se refirió directamente a Sofía Rivera Torres, internautas en redes opinaron que sus palabras iban dirigidas hacia ella.

Incluso, etiquetaron a la joven en el video de las declaraciones del esposo de Issabela Camil. Sofía no ha reaccionado a las polémicas declaraciones del líder del team Infierno.