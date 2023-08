Sergio Mayer tacha de agresiva a Adela Micha tras polémica entrevista en Me lo dijo Adela

Según Sergio Mayer, la periodista intentó desacreditar a Televisa y al team Infierno, en la entrevista donde él fue invitado.

Sergio Mayer sigue en el ojo del huracán, incluso, después de salir de La casa de los Famosos México. El líder del team Infierno, recibiría fuertes cuestionamientos en las entrevistas a las que ha sido invitado, debido a sus fuertes “estrategias” dentro del reality.

El exgaribaldi consideró que en el programa de Adela Micha, Me lo dijo Adela, las preguntas habrían sido muy “agresivas”, por lo que reprobó esta situación. Presuntamente la conductora intentó “demeritar” el fenómeno del team Infierno.

Adela Micha habría desacreditado la labor del Team infierno dentro del reality. / Instagram: @ponchodenigris

Además, la periodista de La Saga también confrontó a Sergio Mayer, luego de que el también actor le llamó “p3ndej*", por haber buscado a Wendy Guevara para colaborar con ella.

Así fue el momento:

En un live con sus seguidores, Sergio fue cuestionado sobre si sintió que lo trataron mal en la entrevista con Adela y él expresó su opinión respecto al tema.

“Ahora que veo la entrevista, yo creo que sí. Me parece que fueron un poco agresivos. Adela, inicialmente, dijo que ella no había visto el programa, que no sabía de qué se trataba y terminó siendo la fan número uno de Wendy”, comentó Mayer.

Adela Micha lanzó comentarios en contra de Televisa. / Facebook: Joaquín López Dóriga/ Facebook: La Saga

Agregó: “El querer demeritar y desacreditar lo que hicimos en el team Infierno y querer desacreditar una plataforma como Televisa, me parece muy delicado. Yo entiendo que Adela haya querido desacreditar a Televisa, pero ella también buscó a Wendy para que estuviera con ella”.

Adela Micha no ha reaccionado a estas declaraciones. Sin embargo, usuarios, en redes, consideraron que a la periodista le faltó “profesionalismo” al supuestamente sacar de contexto todas las palabras de Sergio Mayer.

Así lo dijo Sergio Mayer: