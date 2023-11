Sergio Mayer y Emilio Osorio aclaran si el team Infierno realmente está comenzando a dividirse

La guarida del infierno se estrena el próximo 17 de noviembre.

Recientemente, Poncho de Nigris reveló que el querido team Infierno ya está comenzando a dividirse. Según sus declaraciones, los roces entre los integrantes comenzaron a salir durante las grabaciones de La guarida del infierno.

Como era de esperarse, esta noticia desató mucha controversia entre los internautas. Si bien algunos se preocuparon por el futuro del equipo, otros simplemente aseguraron que todo se trataba de una estrategia de publicidad para el estreno de su programa especial.

A raíz de esto, Sergio Mayer y Emilio Osorio decidieron hacer frente a las palabras de Poncho y aclarar si realmente el icónico team está fragmentado.

“Yo no sé qué haya dicho Poncho, pero están duro y duro en que estamos divididos y que ya alguien está mam*n. No sé que cosa. No sé si tú sepas algo (Emilio). Dicen que estamos peleados. No sé de qué hablan”, expresó Mayer durante una transmisión en vivo para redes sociales.

Como respuesta, el joven mencionó que tampoco sabía del tema. Sin embargo, puntualizó que no existe una división en el grupo y, probablemente, su amigo malinterpretó su falta de comunicación en el chat de WhatsApp.

“Hice la promesa. La neta uno trabaja en sus cosas. Yo creo que todo este trip se va a bajar cuando la gente vea que vamos a hacer lo de noviembre. Justo mañana voy a hablar para que me digan qué onda con el programa, pero se va a hacer”, manifestó.

Para finalizar, ambos reiteraron que el team Infierno sigue tan unido cómo siempre y hasta afirmaron que tienen pláticas muy divertidas en su grupo privado: “Estuvo muy divertido hoy (el chat). No voy a decir (de qué hablamos), porque si lo digo, allí van a estar fregando”, comentó Sergio.

Sergio Mayer asegura que el team infierno sigue muy unido / Twitter: @madspinkis

¿Qué dijo Poncho de Nigris?

En una historia para Instagram, Poncho de Nigris comentó que el especial del ViX sobre el Team Infierno provocó ciertos roces entre él y el resto del equipo conformado por Wendy Guevara, Nicola Porcella, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Apio Quijano.

De acuerdo con su versión, algunos de sus compañeros ya no contestan en el chat grupal que tienen en WhatsApp. No obstante, dijo entender que la división era “normal” hasta cierto punto y los apreciaba desde el fondo de su corazón.

La guarida del infierno se estrena el próximo 17 de noviembre en la plataforma de ViX. El primer capítulo podrá verse ese mismo día a través de Canal 5. Hasta el momento, se desconoce el horario.

