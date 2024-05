Shakira reacciona al comentario de Tom Cruise sobre sus caderas

Tom Cruise ofreció hace algunas semanas una entrevista para el programa ‘Despierta América’, donde habló de Shakira y de la relación de amistad que los une.

En ese momento, el actor de ‘Misión imposible’ llenó de halagos a la colombiana y aseguró que sentía una gran admiración por ella.

“Ella es muy talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo… es muy buena persona, es muy buena persona”. Tom Cruise

La periodista Jessica Rodríguez le dijo a Tom que las caderas de Shakira no mienten, así como su canción ‘Hips don’t lie’, y ante esto respondió la celebridad: “No, sus caderas no mienten, no lo hacen”.

Tom Cruise y Shakira fueron captados juntos en la carrera de la Fórmula 1 de Miami / Instagram: @missionimpossible

Shakira le respondió a Tom Cruise sobre sus halagos

A pesar de que dichas declaraciones ya tienen algunas semanas, Shakira confesó durante su paso por la MET Gala 2024 que no se había enterado de los halagos que había hecho el actor de Hollywood.

La periodista Jessica Rodríguez también estuvo presente en este evento y ahí le platicó lo que había dicho Tom Cruise sobre sus caderas.

La cantante se mostró nerviosa ante lo dicho por la entrevistada y con una sonrisa respondió: “tiene razón, son las caderas más honestas que hay”.

Shakira fue reconocida como Mujer del Año este sábado en Miami / Instagram: @shakira

Por otra parte, Shakira expresó lo triste que se sentía por no contar con la compañía de sus hijos, quienes se tuvieron que quedar en casa en compañía de la familia de la barranquillera.

Finalmente, la famosa aseguró estar emocionada de ver cómo su país ha ganado terreno y reconocimiento en la industria artística.

“La verdad es que estoy muy orgullosa de lo que han logrado los colombianos, de lo que hemos logrado entre todos, porque cuando yo empecé me tocó muy duro picar piedra y no había realmente la receptividad que hay ahora, o sea, que las cosas han cambiado para bien y la verdad que lo merecemos”. Shakira

