Shanik Berman explota vs. Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México’, pero ¿luego lo defiende?

Shanik Berman se convirtió en la segunda eliminada de ‘La casa de los famosos México’. Pese a que era en una de las favoritas del público, televidentes y usuarios apuntaron que su lealtad hacia Adrián Marcelo fue lo que la sacó de la competencia.

El cuarto ‘Mar’ se puso de acuerdo en la cena de nominados para, finalmente, consolidar un team y poder pelear en contra del cuarto ‘Tierra’. Sin embargo, Shanik se sentía “entre la espada y la pared”, dado que ella hizo un pacto con Marcelo sobre no nominarlo, pues siempre externó su gran aprecio hacia el regiomontano.

Shanik Berman se entera de lo que dijo Adrián Marcelo de ella en ‘La casa de los famosos México’

En redes sociales, cibernautas manifestaron que Shanik fue totalmente manipulada por el conductor de Multimedios, pero ella estaba cegada por sus “promesas”. Sin embargo, a un día de su eliminación, la también colaboradora de TVNotas asistió como invitada a la gala del líder de ‘La casa de los famosos México’ y ¡se enteró de todo lo que dijo Adrián Marcelo y el ‘Sindicato’ de ella!

Diego de Erice y Odalys le mostraron a Berman diversos videos recopilados de estas dos semanas en los que se ven las polémicas declaraciones que hicieron los del team ‘Tierra’ en contra de Shanik, cuando ella confió ciegamente en ellos en ‘La casa’.

Shankin Berman se lanza contra a Adrián Marcelo en la gala del líder de ‘La casa de los famosos México’

Luego de ver la película en la gala, los conductores le cuestionaron a la periodista su opinión con respecto a las polémicas imágenes que le presentaron y no tardó en explotar en contra de Adrián Marcelo.

“Te voy a decir que pienso, el amor no muere de causas naturales, te lo as3si… y este m4ldi… me lo as3si... a puña…”. Shanik Berman

Agregó: “Que se vaya mucho a la fr3gada”.

Así fue el momento:

Shanik mandando a la fregada ha Adrian Marcelo por la manera en la que la manípulo



¿Shanik Berman todavía confía en Adrián Marcelo tras su traición en ‘La casa de los famosos México’?

La mayoría de usuarios y televidentes señalaron que Shanik ya se había dado cuenta que Adrián Marcelo solo la “usó” a su beneficio en ‘La casa’, mientras ella le rendía lealtad. Sin embargo, esta mañana de martes 6 de agosto, ¿cambió de opinión?

Esta mañana, Shanik Berman habló en el programa ‘Hoy’ de su experiencia en ‘La casa de los famosos México’ y manifestó que fue “presa de un depredador” refiriéndose a Adrián Marcelo. Sin embargo, también lo habría defendido al decir que “no quería morder la mano que le daba de comer”.

“Ahora me doy cuenta de que no se puede amar a todos, porque no todos te aman a ti... Me equivoqué, estoy muy triste porque fui presa de un depredador y no me di cuenta… Buscando aceptación soy una presa fácil”, dijo Shanik en las cámaras de ‘Hoy’.

Sin embargo, cuando le mostraron que sí pasó información del cuarto ‘Mar’ al ‘Tierra’ ella dijo: “A mí me enseñaron que nunca hay que morder la mano que te da de comer”.

Poco después, la periodista se auto-proclamó como team ‘Mar’. Aseguró que siempre fueron frontales con ella.

“Quiero dejar clarísimo, soy team ‘Mar’. Los únicos que me hablaron de frente y me dijeron lo que me estaba pasando, de frente, como a mí me gusta, fueron los del team ‘Mar’”. Shanik Berman

Finalmente, no paró de llenar de halagos a los integrantes del cuarto ‘Mar’.

