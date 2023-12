Shanik Berman llora por los ataques por pedirle perdón a Pepillo de rodillas: “Me han hecho pedazos”

Después de que Shanik Berman hablara de un supuesto nuevo novio más joven de Pepillo Origel, el conductor expresó su molestia hacia ella en su programa ‘Con permiso’ y dijo que nunca la perdonaría a pesar de que la quería mucho.

Shanik entonces le ofreció recientemente una disculpa en el foro del programa y se arrodilló ante él para mostrarle lo arrepentida que estaba del malentendido que surgió entre ambos.

Esta acción desató críticas en redes sociales contra Shanik y por eso esta mañana en el programa ‘Todo para la mujer’, la conductora de espectáculos rompió en llanto.

Shanik Berman llora por las críticas

La conductora indicó en el programa de Maxine Woodside que estaba muy triste por todos los comentarios que se desataron en redes sociales por pedirle disculpas a su amigo arrodillándose.

“Estoy muy triste porque me han hecho pedazos y a lo mejor con justa razón. Estoy teniendo ataques de ansiedad”, indicó.

Y visiblemente afectada dijo lo que la tiene muy mal: “Dicen que no tengo dignidad. Me arrodillé porque no aguanto que estén peleados conmigo. Me dijeron que soy un asco, que no valgo nada”.

“¿Los que te están atacando son tus amigos? ¿Los conoces?”, le respondió Maxine con la finalidad de tranquilizarla, pero Shanik respondió muy triste que sí porque en el grupo de reporteros de espectáculos, los periodistas se están burlando de ella. “Todos me dicen que soy una arrastrada”.

Vicky López, Ernesto Buitrón y Maxine Woodside continuaron apoyando a Shanik por el mal momento que está pasando y le sugirieron que ignorara a los haters.

A Shanik le dolió mucho este escándalo con Pepillo Origel / Captura de pantalla

