Shanik rompe en llanto cuando descubre que Adrián Marcelo la manipuló: “Pensé que me querías”

La segunda gala de nominaciones dejó un ambiente muy tenso en ‘La casa de los famosos México’. Los nominados que están en riesgo de abandonar el reality este domingo son Arath de la Torre, Gala Montes, Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Shanik Berman. Esta situación le está haciendo perder la cabeza a la periodista, pues culpa a Adrián Marcelo de que su nombre aparezca en la lista otra vez.

La segunda semana del reality ha sido testigo de cómo las alianzas se han ido formando en cada cuarto. Shanik Berman, quien no forma parte del cuarto Tierra, ha demostrado una fuerte conexión con Adrián Marcelo que es integrante de ese cuarto. Por este motivo, previo a la gala de nominación del miércoles, Shanik acudió al regiomontano, quien le aconsejó por quién votar con el objetivo de evitar ser ella nominada nuevamente; sin embargo, esto no resultó, pues Mario Bezares la nominó.

Gala Montes, Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Shanik Berman y Karime Pindter

Shanik rompe en llanto cuando descubre que Adrián Marcelo la manipuló

Una vez que Shanik, supo que se encontraba en la placa de nominados se echó a llorar y en un llamado al confesionario, aseguró que se sentía traicionada por su “amigo”, ya que ella le hizo caso al no nominar a Mario Bezares, quien es el habitante que desde el primer día Adrián Marcelo ha protegido, pero Marcelo no ayudó a Berman con Bezares y éste la nominó. Ella justificó que Adrián Marcelo no tiene ese poder sobre Bezares.

“Yo pensé que era mi amigo Adrián Marcelo y solo soy parte de su estrategia. Tengo el corazón roto”, Shanik Berman

Además, Shanik confrontó a Adrián Marcelo y le hizo saber su sentir: “Yo pensé que tú me querías mucho”. Ante ello, Adrián Marcelo aseguró que habló con Mario Bezares para evitar que la nominara. Sin embargo, él no accedió debido a la actitud que ha mostrado Shanik: “A la forma que has jugado el juego ¿qué crees que iba a pasar?”, dijo el comediante.

Finalmente, Adrián Marcelo y Mariana Echeverría le aconsejaron a Shanik: “No juegues con el corazón” y le recomendaron no fingir “tanta ingenuidad”.

¿Por qué Shanik Berman no quiere ser nominada?

El miedo de Shanik es que piensa que no tiene fans que la protejan. En la primera semana del reality surgieron muchos fans que la apoyaban, pero ahora por sus actitudes podría ser la siguiente en salir, según se dice en redes sociales, pues al “no jugar derecho”, como lo mencionó Gala Montes en la cena de nominados, e ir a contar al cuarto Tierra todo lo que se ha hablado en su cuarto la pone en la cuerda floja.

Así debatieron con Shanik por no querer jugar con el cuarto Mar

¿Cuándo es la gala de eliminación de La casa de los famosos México?

La gala de eliminación se llevará a cabo este domingo 4 de agosto a las 20:30 horas por el Canal 5.

También la puedes ver por la plataforma de Vix.

Habitantes de La casa de los famosos México 2

