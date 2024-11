Silvia Pinal: ante reportes de estado crítico, Sylvia Pasquel molesta rompe el silencio este 23 de noviembre

La salud de la primera actriz Silvia Pinal ha captado la atención de los medios de comunicación tras su reciente hospitalización. La exconductora de televisión se encuentra bajo observación médica debido a una infección en las vías urinarias, así como a problemas de baja presión arterial y arritmia cardíaca.

Esta noticia ha generado una ola de preocupación entre sus seguidores y en el ámbito del espectáculo, quienes esperan ansiosos actualizaciones sobre su estado de salud. A sus 92 años, Pinal cuenta con una gran carrera que la convirtió en un símbolo del cine de oro mexicano.

Alejandra Guzmán pide oraciones por su madre

Tras la noticia, Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal, fue una de las primeras en manifestar su preocupación públicamente. Visiblemente afectada, la cantante expresó:

“¿Qué puedo hacer? Si ella ha hecho todo por mí, ¿cómo no lo voy a hacer yo con todo el corazón?”. Su mensaje, aunque breve, reflejó la preocupación por su madre. Además, pidió oraciones para la primera actriz.

Silvia Pinal: Amigos cercanos confirman evolución positiva

Iván Cochegrus, amigo cercano y productor teatral, también se pronunció sobre la situación de Silvia Pinal en el programa ‘De primera mano’. Aclaró que la hospitalización se debió a la infección en las vías urinarias, pero afortunadamente, la actriz ha respondido bien al tratamiento. “Está muy bien la señora, está estable. Prácticamente, sus estudios salieron positivos”, afirmó Cochegrus, quien destacó que la diva permanece en observación para prevenir cualquier complicación.

El pasado 12 de septiembre Silvia Pinal cumplió 94 años. La actriz festejó junto a sus familiares y amigos cercanos.

Efigenia Ramos, asistente personal de Silvia Pinal, compartió buenas noticias sobre su estado de salud. En declaraciones al canal de YouTube ‘Qué buen chisme’, mencionó que ha podido hablar con la actriz y que su recuperación es notable. “Ahorita está en observación. Yo la veo muy bien. A lo mejor entre mañana o pasado sale del hospital”, comentó. Ramos también detalló los cuidados que recibe, incluyendo el uso de un catéter para administrar antibióticos, lo cual es crucial para evitar infecciones graves.

Finalmente, la asistente reconoció que la familia ha enfrentado varios sustos recientemente, pero se mostró optimista ante la evolución positiva de la diva. “Come súper bien, ya sabe que ese es su fuerte”, concluyó.

Sylvia Pasquel actualiza el estado de salud de Silvia Pinal este 23 de noviembre

La mañana de este sábado 23 de noviembre el programa de espectáculos “Chisme no like” compartió las primeras declaraciones de Sylvia Pasquel ante la reciente hospitalización de Silvia Pinal.

Pasquel aseguró que los problemas de salud de su madre son recurrentes por su salud y sobre todo en estas fechas por lo que saben que no hay mejor lugar para estar observando que el hospital.

“Mi mamá siempre en esta época tiene estos detalles con su pulmón y con sus vías urinarias, es lógico tiene 94 años”, dijo Sylvia.

Ante la preocupación de los fans, Sylvia Pasquel pidió a la opinión pública no caer en especulaciones y confiar únicamente en las declaraciones de la familia pues la atención a su madre se la dan y los cuidados son los óptimos

“Nosotros lo que hacemos, cuando vemos que hay algún síntoma que se pasa un poquito de preocupación, en el sentido de que las flemas ya no se le pueden quitar en la casa, la traemos al hospital para que le quiten las flemas, la infección urinaria subió un poco de tono, la traemos al hospital para que se le dé un antibiótico, son momentos en los que nosotros tenemos que tomar la decisión de traer a mi mamá para estabilizarle y que todo esté bien, para que funcione bien su organismo”



Y ante los rumores de estar en peligro y especulaciones de un muto acuerdo entre hermanas para retirarla del hospital y que pudiera pasar su fiesta de cumpleaños en casa añadió: “No crean nada que no diga la familia”

Silvia Pinal sigue hospitalizada aunque Sylvia Pasquel asegura que “ya debía haber salido”

Finalmente la cantante aseguró que Silvia Pinal ya se encuentra estable y podría haber sido dada de alta, los médicos han recomendado que permanezca un día más en observación.

“Mi mamá ya debió haber salido ayer, porque mi mamá está bien, simplemente la trajimos para que se le atendiera su infección urinaria, es lógico, tiene una sonda desde hace tiempo, es normal lo que pasa, es consecuencia de su estado de salud, pero ella está perfectamente bien, está cuidada, nosotros estamos siempre al pendiente, aunque ustedes digan que no, aunque ustedes digan lo que quieran, al final, nosotros dentro de nuestra familia sabemos cómo están las cosas, nosotros dentro de nuestra familia nos ocupamos de nuestra mamá, estamos al pendiente, el que ustedes no me vean, no quiere decir que yo no esté" manifestó Sylvia Pasquel ante los rumores que han circulado en redes.