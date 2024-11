Silvia Pinal ya no quiere ver sus películas, Sylvia Pasquel revela el inquietante motivo

Sylvia Pasquel reveló en una reciente entrevista para el programa De primera mano que su madre, la icónica actriz Silvia Pinal, ya no disfruta ver sus propias películas.

Además, compartió detalles sobre las actividades que realizan juntas para mantenerla entretenida y acompañada. A pesar de la controversia familiar que envuelve a la dinastía Pinal, Pasquel desmintió rumores de conflictos y dijo que se mantiene enfocada en el bienestar de su madre.

Durante la entrevista, Sylvia Pasquel confesó que su madre, Silvia Pinal, prefiere no ver las películas que la catapultaron a la fama en el cine de oro mexicano. Según su hija, Pinal se siente incómoda viendo sus antiguas cintas y prefiere enfocarse en otras actividades: “Le pones su película y dice ‘ay no, no’, como que ya la ha visto mucho. Como que no se quiere ver”, explicó Pasquel.

En lugar de revivir su pasado en la pantalla grande, Pinal disfruta pasar tiempo con su hija realizando otras actividades, como rezar juntas o jugar juegos de mesa. “Rezo con ella, rezo el Padre Nuestro, el Ave María, que me dé la bendición... Jugamos dominó o también lotería. El dominó le gusta mucho, pero sobre todo ganar”, compartió Pasquel.

Sylvia Pasquel y Silvia Pinal / Instagram: @sylviapasqueloficial

Dinastían Pinal: Polémica familiar por juicio de paternidad entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna

A la par de estos momentos íntimos entre madre e hija, la familia Pinal ha estado envuelta en una polémica por el juicio de paternidad entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal.

Recientemente, se dictaminó que Luis Enrique no es el padre biológico del hijo de Laguna, lo que resultó en la retirada del apellido Guzmán al menor.

Esta situación ha generado gran interés en la opinión pública. Mucho se ha especulado cómo reaccionó Silvia Pinal ante la noticia de que el niño ya no formaría parte de su linaje. Según Iván Cochegrus, amigo cercano de Pinal, Luis Enrique ya habló con su madre sobre el asunto, y ella lo tomó con mucha calma.

Mayela Laguna / Liliana Carpio

Rumores de conflicto entre Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán

En medio de esta controversia, también surgieron rumores de una supuesta pelea entre Sylvia Pasquel y su hermana Alejandra Guzmán por los cuidados de Silvia Pinal.

Según el periodista Pepillo Origel, Alejandra llegó a la casa de su madre y, al notar que no estaba siendo bien atendida, se enfureció y comenzó a gritar. Esto habría desencadenado una discusión entre las hermanas, que incluyó la decisión de despedir a las enfermeras encargadas de su madre.

“No, no, no, ha hecho un berrinche y unos gritos a las que la cuidan... Con toda la razón, eh, que Sylvita, estando en su casa, alcanzó a oír los gritos. ‘¿Qué está sucediendo aquí?’ ‘Pues que esto, y a lo mejor porque tú también’. (Sylvia y Alejandra) se pegaron de gritos. Corrieron a las enfermeras, con toda la razón”, relató Origel.

Sin embargo, Sylvia Pasquel ha negado categóricamente estos rumores, calificándolos de “chismes” infundados. “No crean lo que dice la gente chismosa y mentirosa”, comentó Pasquel en un reciente encuentro con la prensa, asegurando que su relación con Alejandra y el resto de su familia es estable.

