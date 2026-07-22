¡Spider-Man aterriza en México! Así se vivió la locura por Tom Holland y Zendaya

¡Spiderman llegó a la CDMX! Tom Holland y Zendaya hicieron vibrar a miles de fanáticos mexicanos durante el espectacular Fan Event de Spider-Man: Un Nuevo Día, donde demostraron por qué son una de las parejas más queridas de Hollywood. La Ciudad de México fue la única parada latinoamericana del Spidey World Tour y el recibimiento estuvo a la altura de las grandes premieres internacionales.

Presentación de Spider-Man en Aztlán / Cortesía

¿Dónde estuvo Tom Holland y Zendaya en México para presentar Spider-Man?

El parque urbano Aztlán fue el escenario donde cerca de 4 mil personas vivieron una noche de auténtica locura. Mientras alrededor de mil 200 afortunados lograron ingresar al evento gracias a dinámicas organizadas por estudios y cadenas de cine, otros 3 mil seguidores permanecieron afuera con tal de no perderse ni un instante de la visita de sus ídolos, quienes incluso salieron a saludarlos y agradecerles el cariño.

Desde horas antes, los fans llegaron con máscaras, playeras, figuras de colección y hasta trajes completos del Hombre Araña. Pero el momento más esperado llegó cuando Tom Holland, Zendaya y el director Destin Daniel Cretton aparecieron sobre la alfombra azul. Los gritos fueron ensordecedores mientras los protagonistas repartían sonrisas, firmaban autógrafos, se tomaban fotografías y convivían durante varios minutos con sus seguidores mexicanos, quienes no dejaron de ovacionarlos.

¿Cómo fue la presentación de Spider-Man en Aztlán?

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue la rueda de la fortuna Aztlán 360. Con sus 85 metros de altura, se iluminó con el icónico emblema de Spider-Man y se transformó en una enorme telaraña visible desde distintos puntos de la capital, regalando una de las postales más espectaculares del evento.

Así fue la presentación de Spider-Man en Aztlán en la Ciudad de México. / Cortesía

La química entre Tom Holland y Zendaya tampoco pasó desapercibida. La pareja se mostró relajada, sonriente y cómplice durante toda la presentación, desatando los suspiros de los asistentes y confirmando el enorme cariño que el público mexicano les tiene tanto dentro como fuera de la pantalla.

La visita también sirvió para impulsar la expectativa por Spider-Man: Un Nuevo Día, cinta dirigida por Destin Daniel Cretton y considerada una de las películas más esperadas del verano. El filme llegará a las salas mexicanas el próximo 30 de julio, pero para miles de seguidores la emoción comenzó mucho antes con esta inolvidable noche en la capital del país.