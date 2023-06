Susana Lozano, excuñada de Mariana Levy, afirma que no hay “mal manejo” en la herencia de la actriz

La actriz Susana Lozano considera que José Emilio y Paula Levy no son conscientes de todo lo que hay detrás de la herencia de su mamá.

Luego de que se destapara el pleito entre los hijos de Mariana Levy por el tema de su herencia, Susana Lozano, quien fue amiga y excuñada de la actriz, rompe el silencio y da su postura sobre este asunto.

En un encuentro con los medios de comunicación, la expareja de Coco Levy señaló que José Emilio y Paula Fernández Levy no están conscientes de muchas cosas, pues afirmó que siempre se ha trabajado para su “bienestar”.

“Ellos no alcanzan a entender lo que se está moviendo allá atrás. Todo mundo está viendo por su bien y eso lo van a ver dentro de muy poco tiempo”, expresó.

Bajo este panorama, indicó que la albacea actual está haciendo todo “muy bien” y, aunque no dijo nombres, resaltó que es alguien en quien Levy confió mucho cuando estaba viva.

Susana Lozano dijo que la albacea actual de la herencia de Mariana Levy está haciendo un buen trabajo / Facebook: Susana Lozano Oficial

“La albacea lo está haciendo muy bien y no ha sido fácil. Es una amiga de Mariana, que en paz descanse, de toda la vida. La conocemos de muchos años y es una persona super correcta, super recta”, puntualizó.

Aunque reconoció que no sabe cómo se manejó el tema de la herencia con otros albaceas, sostuvo que la persona actual solo ha velado por los intereses de los hijos de Mariana Levy y recalcó que pronto se vería el buen manejo que ha hecho.

“Dentro de poco, se van a dar cuenta de que todo ha sido manejado por ella. Yo no sé antes porque brincó con varios albaceas, pero lo que ella ha hecho, lo ha hecho y muy bien”, señaló.

Susana Lozano cree que el padre de José Emilio y Paula influyó en el pleito

En otros temas, aseguró que María siempre ha estado al pendiente de José Emilio y Paula, pero cree que José María Fernández ha influido en el distanciamiento entre hermanos.

“María los ha guiado y los ha protegido y los ha buscado tanto como ha podido, pero ahí hay un papá que pudo intervenir durante la edad temprana de los chavitos. Eso influenció, seguramente que sí”, indicó.

Susana Lozano cree que los hermanos Levy se distanciaron por culpa del padre de José Emilio y María / Archivo TVNotas

Pleito por la herencia de Mariana Levy

Hace unas semanas, José Emilio y Paula Fernández Levy nos contaron en exclusiva que aún no habían podido cobrar su parte de la herencia de su mamá, presuntamente, por culpa de su hermana María.

“Sí, siento que María lo está trabando, no sé cómo, pero creo que ha estado impidiendo que la cobremos. A lo mejor, ella piensa que la vamos a desaprovechar y malgastar, pero es nuestro dinero. Si yo me quiero gastar todo en un coche, en un viaje, es mi dinero y tengo ese derecho. No sé cuál sea la necesidad de María de obstaculizar esto, eso es lo que yo siento”, mencionó el joven.

José Emilio y Paula Levy han acusado a su hermana María de obstaculizar el reparto de la herencia / Instagram: @marialevyy

