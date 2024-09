Sylvia Pasquel rompe el silencio tras saberse que Luis Enrique Guzmán no es padre del hijo de Mayela Laguna

Hace poco, Mayela Laguna emitió un comunicado para informar que Luis Enrique Guzmán no era el padre biológico de su hijo. La prueba de ADN, a la que el menor y el hermano de Alejandra Guzmán se sometieron, resultó negativa.

Recordemos que todo este asunto comenzó en 2023, después de que Luis Enrique asegurara que no era el padre biológico del niño. Mayela negó este hecho y estuvo luchando para que se hiciera un examen de ADN, afirmando que su expareja sí era el progenitor del menor.

Debido a esto, a mediados de agosto, el hijo de Silvia Pinal y el pequeño se sometieron a un estudio para comprobar si él era o no el padre del niño. Finalmente, el pasado 18 de septiembre, la propia Mayela reportó que el resultado había sido negativo.

No obstante, dejó en claro que, pese a todo, aún existe un proceso legal para determinar las obligaciones parentales de Luis Enrique.

Sylvia Pasquel opina sobre los resultados de ADN

Por supuesto, la noticia causó mucho revuelo entre la dinastía Guzmán-Pinal, incluyendo a Sylvia Pasquel, quien es media hermana de Luis Enrique.

A través de un encuentro con la prensa, la actriz señaló que no quería hablar mucho del asunto, pues era un “tema legal que no le correspondía”. No obstante, aseguró que su familia se encuentra “en paz” ahora que se sabe la verdad.

“Para cualquier familia (significa paz), cuando está metida en una controversia como esta. Claro que la paz viene cuando las cosas salen a favor”. Sylvia Pasquel

Asimismo, mencionó que, pese a todo, su mamá, Silvia Pinal, se encuentra muy bien y estable de salud, señalando que la familia ha hecho de todo para que ella se sienta muy cómoda y feliz.

¿Qué ha dicho Mayela Laguna ante esta situación?

Si bien Mayela Laguna no ha dado declaraciones sobre esta situación, su abogado, Porfirio Ramos, contó en entrevista para ‘Sale el sol’ que, a pesar de los resultados de ADN, aún existe un proceso legal para determinar qué es lo mejor para el menor, pues Luis Enrique convivió con él durante casi cuatro años.

“Hasta que no haya una sentencia, Luis Enrique tiene la obligación de brindarle alimento al menor. Sigue siendo su padre, ahorita. Todavía falta otra audiencia”, indicó.

Por su parte, Luis Enrique Guzmán ha dicho que desea seguir teniendo contacto con el menor como un “padrino”. ¿Le quitará su apellido?

