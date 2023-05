Talina Fernández habla de la herencia que dejó Mariana Levy: “A 18 años de su muerte, no les han dado nada”

A 18 años de la muerte de su hija, Talina confiesa que siguen trabajando para que la herencia sea distribuida de buena manera.

Lamentablemente, un 29 de abril de 2005 falleció Mariana Levy a causa de un paro cardiaco, a raíz de ello dejó solos a sus 3 hijos, fruto de su matrimonio con Ariel López y José María Fernández.

No obstante, el más pequeño de sus hijos por fin cumplió la mayoria de edad, por lo que la herencia va a poder ser distribuida.

En ese contexto, Talina Fernández, madre de la fallecida, compartió en a las cámaras de Ventaneando que por fin tendrán acceso a sus bienes:

“Todavía, a 18 años de muerta, mi hija, no les han dado su herencia”, confesó.

A ello añadió que se encuentra trabajando con una de las mejores amigas de Mariana para lograr que el proceso se agilice:

“Tienen una albacea y debe de estar haciendo maromas y machincuepas. Se llama Carolina Capilla y era una de las mejores amigas de Mariana, está trabajando para que les den su herencia”, comentó.

Mariana Levy era una actriz muy querido en México / Instagram: @talina_fernandez_admiradoresmx

Asimismo, dio a conocer que si no han podido lograr que la herencia sea distribuida con mayo agilidad es debido a que ‘El Pirru’ dejó un adeudo en una de las propiedades:

“Parte de la herencia era una casa en Cuernavaca. Nada más que ‘Pirru’ vivía ahí y no se podía ni venderla, ni tomar posesión. Deben un millón de pesos que tendrán que pagar mis nietos cuando vendan esa casa. Tenían que esperar a que José Emilio cumpliera 18 años y ya los cumplió", explicó.

Talina Fernández confesó que pese a perdonar al ‘Pirru’ no lo quiere nunca más cerca de ella / Instagram: @talinasfernandezoficial

Hablando de ‘Pirru’ quien fue la última pareja de su hija, dejó en claro que ni de chiste lo quiere cerca de su vida y es que asegura que él ocasionó que sus nietos se alejaran y no solo eso, sino que ha hablado muy mal de ella:

“No lo quiero cerca de mi vida, decidí perdonarlo, porque si no lo perdono de todo, el peso que traigo aquí y si lo perdono me lo quito de encima. Pero perdonar no quiere decir que olvide y es que me tiró mucha porquería”, concluyó.