Tania Rincón cuenta qué pasó en la boda de Mau Nieto; conductores de Hoy se lanzan contra Ricardo

Martha Figueroa y Sebastián Reséndiz reprobaron la actitud de Ricardo O’Farrill en la boda de Mau Nieto, a la que Tania Rincón fue invitada el fin de semana.

En la sección, '¿De qué me Hablas?’ en el programa ‘Hoy’, Martha Figueroa, Tania Rincón y los reporteros, Sebastián Reséndiz y Jonathan Barajas, discutieron sobre la polémica de Ricardo O’Farrill en la boda de Mau Nieto, en la que el comediante comenzó a ventilar información de sus examigos, asistentes a la celebración.

Martha comenzó a decir que estaba sorprendida por lo acontecido el fin de semana y expresó su descontento con lo ventilado por Ricardo, “lo que me impresiona es el hecho, ¿en qué momento usas las redes, que son un peligro, para despotricar que sabes de colegas, amigos? Me da coraje porque me han tenido satanizada porque ‘ahí viene la de los chismes’. Estoy gorda de guardarme toda la información que nunca suelto, hay cosas que no puedes decir. ¿Cómo se atreve?”.

Sin embargo, Tania Rincón tomó la palabra en la sección donde los participantes tienen la libertad de expresar sus opiniones sobre el tema polémico que discutan en el programa, por lo que en esta ocasión, la conductora estuvo como invitada porque ella pudo estar en la boda polémica del fin de semana.

Tania comenzó argumentando que tuvo que irse aproximadamente a las 22:30 y lo que sucedió fue después, sin embargo, su amigo, Fran Hevia de ‘La Caminera’, le contó lo que sucedió y por eso explicó que Ricardo no se encontraba bien, y confirmó que sus amigos como Chumel Torres y Diego Alfaro, le están brindando apoyo, “no fue un buen momento para él porque evidentemente llegó pasado de alcohol, nunca pisó a Daniel Sosa, él venía más voluble, es lo que me cuenta el mismo Fran, y sus amigos Chumel Torres, Daniel Alfaro, que son cercanos a Richi, han ido a su casa a buscarlo y parece que ya está recibiendo atención”.

Igualmente, Tania siempre recalcó que no defendía a Ricardo pero pidió empatía porque no se encontraba bien porque fue diganosticado con neurosis y debe de ser tratado con respeto a su condición, “en un momento de enojo puedes decir cosas que probablemente no sientas, no lo voy a defender, pero evidentemente está pasando un momento muy oscuro y son sus amigos quienes tratan de rescatarlo en un momento muy difícil”, explicó.

Tania Rincón cuenta lo que pasó en la boda de Mau Nieto; ella fue acompañada de Mariano / Instagram: @taniarin

Fue entonces que Jonathan indicó que los comediantes tendrían la posibilidad de ejercer acciones legales contra Ricardo por sus revelaciones, “yo creo que algunos tomarán acciones legales porque en estas acusaciones que hace de manera pública, él menciona temas que son legales, delitos que de ser cierto en su momento él encubrió y como está enojado, los dice”.

Y Sebastián Reséndiz agregó, “También es delito publicar conversaciones de WhatsApp, lo que no entiendo es que evidentemente de ver el video da miedo la cara de este señor... da miedo”.

Sebastián Reséndiz expresó que le daba miedo el comportamiento de Ricardo O’Farrill / YouTube: Hoy

No obstante, la expresión de Sebastián no fue bien tomada por Tania, quien solicitó nuevamente, entender que Ricardo no se encuentra bien y tampoco es correcto expresarse de esa manera sobre él, pese al escándalo que armó, “¿sabes qué Sebas? más que miedo, tendríamos que ser un poquito empáticos porque está pasando un momento complicado, no hay nada qué defender pero sí entendamos y abordemos el tema desde una enfermedad”.

Pero el reportero continuó, “también las personas que mencionó y las que no tenían que ver porque habló horrores de Ludwika Paleta, pues por supuesto que no se van a quedar de brazos cruzados. Ya no puedes confiar en tus amigos porque todos tus secretos los van a divulgar, ¡qué miedo!”.

En el programa comenzaron a hablar del tema polémico de Ricardo O’Farrill, pero Tania les pidió entenderlo porque no la estaba pasando bien / YouTube: Hoy

“Hay gente que es empática y hay gente que no y no tienen por qué serlo, pueden decir: ‘oye perdón, qué pena que estés mal, pero... ", agregó Martha Figueroa, ante la petición de Tania.

“Es un claro ejemplo de la importancia de la salud mental, definitivamente... ahora ya puedes agarrar cualquier red y decir lo que tú quieras, sea verdad o sea mentira”, finalizó Jonathan.