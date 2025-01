Thalí García rompe el silencio sobre la muerte de su ex: Esto pasó a él mientras a ella le operaban el cáncer

El 8 de diciembre Thali García dejó en shock a sus seguidores al compartir en redes sociales que Gabriel Romero, su exesposo y padre de su hija, había fallecido.

Aunque en su momento no dio detalles de las causas que lo llevaron a perder la vida, sí dio a entender que Gabriel habría estado desaparecido hasta que lo encontraron sin vida luego de varios días de búsqueda, aunque nunca reveló si había una alerta para dar con su paradero.

Thalí lamentó la pérdida de su exesposo con sentidos mensajes en redes sociales donde expresaba que tenían una conexión profunda, aunque ya no eran pareja, pues dijo que lo amaba profundamente.

¿Qué le pasó al ex de Thalí García? ¿De qué murió? Así fueron sus últimos días

En una entrevista en el canal de YouTube ‘Vaya vaya’, Thalí se abrió por primera vez sobre la pérdida de Gabriel Romero. Confirmó que desapareció de un día para otro y dejó de contestarle los mensajes aproximadamente el 20 de noviembre, luego de haber vivido momentos increíbles junto a él por un fin de semana largo que compartieron en familia.

La actriz indicó que Gabriel fue secuestrado y que ya hay una carpeta de investigación, aunque no dio más detalles porque aún se está trabajando en el caso que aún no está claro, aunque tiene la esperanza de encontrar respuestas y que se haga justicia por la muerte de Gabriel.

“Desapareció el 20 de noviembre, ese día nos dejó de contestar. Él sabía que el 21 de noviembre me operaban del cáncer,” dijo Thalí García. "Él estuvo con nosotros compartiendo en casa. Yo regresé a México el 16 de noviembre. Se quedó con nosotros todos esos días. Ya estaba a punto de mudarse a Sonora. La verdad pasamos unas noches súper lindas. Fueron unos últimos días con él muy especiales y el 20 tuvo que salir a trabajar y el 20 dejó de contestar el teléfono. El último mensaje que me mandó fue para mi cirugía: “Chaparra, a qué hora te intervienen para estar ahí, para verte”. Le dije, “a las 4 de la tarde”. (Contestó) “Ok, ok”. Fue el último mensaje que tengo y el 21 sí fue extraño regresar de la clínica y no verlo porque él siempre estaba en los momentos importantes y fue una pesadilla que duró hasta el 7 de diciembre que pude encontrarlo, en unas condiciones que nunca hubiera querido encontrarlo”, contó.

“No tenemos todas las respuestas aún, creo que por eso no te daría una declaración oficial, pero te puedo decir que lo secuestraron. Es lo que sabemos. Gabriel era un empresario muy exitoso. Hay una carpeta de investigación, pero nada nos va a regresar a Gabriel”, explicó.

El duelo de Thalí García por la pérdida de su exesposo

“Nunca me imaginé que iba a tener que vivir el resto de la vida sin él, que mi hija no iba a tener a sus dos papás, esa es la parte más dura de entender. Hay muchas dudas todavía. Hay mucho dolor. Estoy trabajando en la aceptación”, añadió.

Thalí también mencionó que aunque ya era una persona creyente, con lo sucedido se acercó más a Dios y en contraste al dolor, agradeció que pudo encontrar a Gabriel, aunque aún no tenga todas las respuestas que necesita: “Dios me brindó lo que yo le pedía en mis súplicas que era: ‘Por favor que aparezca, por favor, que podamos despedirlo, por favor que sepamos dónde está’, porque yo creo que si no lo hubiéramos encontrado, mi vida se hubiera tratado de eso”.

“Y aunque obviamente no fue lo que hubiéramos querido, la esperanza es lo último que muere y digamos que respeto la voluntad de Dios y sé que Gabriel está con Él. Está descansando, que también se ha dado cuenta de cuánto lo amamos y de todo el amor que sembró aquí en la Tierra”. La exparticipante de ‘La casa de los famosos’, Thalí García aseguró que Gabriel ahora será su ángel en el cielo.

