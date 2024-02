Thalí García sí se fue de ‘La casa de los famosos’ porque Lupillo Rivera “se enamoró de ella”

Una persona de producción de La casa de los famosos Telemundo nos contó que Thalí García (33 años) abandonó el reality porque notó que Lupillo Rivera (52) se enamoró de ella.

“Entre estos dos tortolitos había comenzado una amistad muy bonita.Entraron a La casa y de inmediato hubo una conexión de amigos muy padre. Sin embargo, las emociones están a flor de piel y, quieras o no, el cuerpo comienza a sentir cosas.

Justamente eso le pasó a Lupillo. Era tanto el acercamiento que no midieron hasta qué punto convivir para evitar pasar esa línea. Sobre todo porque Thalí está casada y tiene una familia, pero todo se salió de control”.

Compartió la forma en la que Rivera transformó lo que sentía por Thalí:

“Cuando Lupillo ganó por primera vez el liderato de la casa, subió a Thalí porque prometieron protegerse y subirse cuando alguno de los dos ganara pero el comportamiento de él ya no era el mismo. La comenzó a tratar muy diferente, como si la quisiera conquistar. Ese no era el objetivo de Thalí, pero, sin darse cuenta, también empezó a darle cariñitos. Hubo una noche en la que ambos se dijeron palabras comprometedoras”. Persona de la producción de ‘La casa de los famosos’

Lo que Lupillo Rivera siente por Thalí

“Lupillo dijo: ‘es muy guapa y hermosa, y sí me gusta Thalí, pero la respeto mucho. No quiero cruzar esa línea’. Ella respondió: ‘bueno, sí te quiero un poquito más’. Eso ya no era normal. Hay videos en TikTok donde se ven esos cariños, que ya no eran de amistad. Uno fue cuando se tocaron las manos como si quisieran entrelazarlas, pero terminaron jugueteando por las cámaras.

Otro fue cuando ella le dio un beso de buenos días en la cabeza y dijo: anoche no me abrazabas’. Lo dijo porque Rivera no la abrazó como siempre lo hacía”.

Resaltó que la actriz no soportó la presión y decidió quedar descalificada del show.

“Al darse cuenta de que sus compañeros rumoraron un posible romance, no se quedó tranquila. Sabía que afuera las cosas también se iban a malinterpretar.

Lupillo llorando en el confesionario / Captura de pantalla

Por esa razón no soportó estar ni un minuto más en La casa. Me di cuenta de que todo el tiempo estaba muy pensativa e inquieta. Era evidente que sus pensamientos la estaban torturando, tanto que la hicieron desertar del proyecto de forma sorpresiva, sin importar las consecuencias”.

La persona de producción aclaró por qué Thalí no se despidió de Lupillo Rivera: “Ella frenó a tiempo, antes de que salieran más especulaciones. Thalí sabe perfecto que Lupillo se enamoró de ella. Por eso decidió salirse sin despedirse, corría el riesgo de que él le pidiera quedarse más tiempo. Por supuesto, no se iba a exponer a perder su matrimonio”.

Lupillo y Thalí se abrazan en La casa de los famosos / Captura de pantalla

Lupillo devastado por la salida de Thalí de ‘La casa de los famosos’

“Lupillo se quedó destrozado. Lloró en el confesionario y no toleró la idea de que Thalí se fuera. Aunque Maripily ahora sí tiene el camino libre para conquistar el corazoncito de él. Ya ves que hay una pequeña atracción de ella hacía él”

“Esta historia me parece familiar. Pasó algo parecido con Roberto Romano y Kimberly Flores. Ellos sintieron atracción y Edwin Luna paró esa relación de ‘amistad’ y sacó a su esposa del reality”, concluyó.

