Thalía preocupa a fans tras subir alarmante foto con moretones “la función debe continuar”

La reconocida cantante y actriz Thalía ha generado gran preocupación entre sus seguidores tras la difusión de una serie de imágenes en las que se observan severos moretones en distintas partes de su cuerpo.

Las especulaciones sobre su estado de salud no se hicieron esperar, y algunos incluso sugirieron que podría estar atravesando una situación de violencia doméstica.

Thalía: Las imágenes que encendieron las alarmas

A través de sus redes sociales, la cantante compartió una serie de imágenes que generaron preocupación entre sus seguidores. En las fotografías, se podían observar moretones significativos en su pierna y tobillo.

La artista acompañó las imágenes con un texto donde detalló que las lesiones fueron consecuencia de un descuido y un cable escondido mientras se preparaba para su participación en los premios Lo nuestro. Según su relato, el incidente ocurrió al bajarse de una barra, lo que provocó el golpe en su pierna. Posteriormente, tropezó con un cable, lo que resultó en una torcedura y los moretones en su pie y tobillo.

“Yo aprendí desde chica en el teatro, que la función debe continuar! No importa lo que pase o cómo te sientas anatómica y emocionalmente tienes que cambiar el switch y seguir adelante con el plan para tu compromiso con el público. Aquí les comparto un poquito de lo que pasó un día antes de @premiolonuestro en ensayos, donde al bajarme de una barra me hice este moretón en la pierna con las chicas de @haashoficial, y el día del Show, bajándome del escenario después de la primera presentación de conducción, me torcí el tobillo con unos cables en la oscuridad”, dice la cantante.

También mostró un video durante la presentación con Los Ángeles Azules, donde aseguró que su tobillo no daba más, pero su compromiso la hizo sacar fuerzas adicionales.

“Hay un pedacito casi al final en mi presentación con los @angelesazulesmx donde al cruzar el escenario del lado, al lado, sentí que el pie ya no me daba, pero seguí sin parar! A pura adrenalina viendo las caritas felices del público hermoso! Let’s gooooooo. Aquí se sigue no matter what!” Thalía

Javier Ceriani desata especulaciones sobre su estado de salud y causas reales de sus moretones

El periodista Javier Ceriani fue uno de los primeros en comentar sobre las imágenes, mostrando preocupación por la protagonista de telenovelas icónicas como María la del barrio. En su análisis, especuló sobre la posibilidad de que Thalía estuviese viviendo una situación de maltrato. El periodista aseguro que a sus redes, internautas aseguraron que la artista habría acudido a Televisa con golpes en el pasado.

Estas declaraciones de Ceriani tomaron relevancia en redes sociales, especialmente porque hace unos días la cantante Alicia Villarreal denunció que su expareja, Cruz Martínez, la había golpeado. Esto generó más dudas sobre el origen de los hematomas en el cuerpo de Thalía.

Otro aspecto que ha generado controversia es su relación con el empresario Tommy Mottola. En varias ocasiones, se ha rumorado que la pareja podría estar atravesando problemas que los llevarían al divorcio. No obstante, Thalía y Mottola han desmentido en múltiples ocasiones estos rumores, asegurando que su matrimonio sigue firme y estable.

Los moretones de Thalía no fueron el centro de atención. También recibe críticas sobre su aspecto físico

Además de las especulaciones sobre su salud y su matrimonio, Thalía también ha sido objeto de críticas por su apariencia. En redes sociales, algunos usuarios han cuestionado su supuesto abuso de procedimientos estéticos y su negativa a mostrar signos de envejecimiento natural.

Pese a ello, sigue siendo considerada una de las mujeres más bellas y talentosas en la industria del entretenimiento.