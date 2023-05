Thalía, Salma Hayek y Kate del Castillo no han dejado sola a Yolanda Andrade tras su hospitalización

Yolanda Andrade dio a entender que no “hecha en saco roto” que alguien haya arremetido con “malas vibras” hacia su persona.

Yolanda Andrade reapareció con un parche en el ojo a través de redes sociales, así como en las grabaciones del programa Montse & Joe, la tarde del pasado miércoles 24 de mayo, tras haber estado hospitalizada.

Por ende, la prensa no tardó en buscar a la conductora, para así conocer más detalles de su estado actual de salud, así como el anímico, después de tan desafortunada racha.

Fue así que Yolanda respondió sin tapujos y reveló que debe permanecer en ardua recuperación, luego de que le diagnosticaran aneurisma cerebral.

“El neurólogo me dijo que tres meses voy a estar muy bien”, externó sin más detalle.

Yolanda Andrade asegura que Thalía, Salma Hayek y Kate del Castillo han estado pendientes de su estado de salud

No obstante, la también actriz destapó que diversas personalidades del medio han estado pendiente de su padecimiento, tales como Kate del Castillo, Thalía y Salma Hayek.

“Sí, claro. Thalía todos los días. Mis amigas que me mandaron este manto que es de la Virgen de Guadalupe que lo traigo, es de una amiga mía que se llama Laura, Chantal, Rox”, agregó.

Finalmente, la prensa procedió a cuestionar a Yolanda sobre la polémica que existe en cuanto a las “malas vibras” o bien “hechizos” hacia su persona y ella contestó contundentemente que sí cree que esto sea posible.

“Pues fíjate qué chistoso, porque yo llegué con dos pulseritas rojas, se me cayó una, ahorita. Entonces, no sé, a mí me dijeron ‘ponte unas pulseras’ me han dado muchos remedios caseros”, concluyó.