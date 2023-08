The Eras Tour: Mar de Regil abandonó el concierto de Taylor Swift previo a terminar, ¡le dolía la cabeza!

Taylor Swift llevó a cabo su primera presentación en México, donde miles de swifties disfrutaron del gran show de la gira The Eras Tour.

La noche del pasado jueves 24 de agosto, Taylor Swift arribó México para deleitar a todos sus swifties con sus mejores éxitos.

Por primera vez, la intérprete de Shake it off conquistó tierras aztecas con su primer concierto por su gira The Eras Tour, un momento histórico para todos sus fieles fanáticos.

Sin embargo, a quien no le habría parecido un espectáculo de relevancia fue a la influencer Mar de Regil, hija de la también influencer, Bárbara de Regil, quien compartió a sus seguidores que abandonó la presentación de Taylor Swift, mucho antes de que culminara.

Taylor Swift se presentó por primera vez en México. / Instagram: @taylorswift

“Bueno gente, ya me voy del concierto de Taylor Swift. No lo terminé. No me quedé hasta el final. No sé si sea la colita de caballo, pero me duele la cabeza. Entonces, soy una señora y ya me quiero ir a descansar. Ya vine un ratito y ya me retiro”, dijo la polémica joven a través de su cuenta oficial de Instagram.

Así lo dijo Mar de Regil:

No puedo creer a Mar De Regil , yéndose del Eras Tour de Taylor Swift 2 horas antes de que acabara, y mientras tanto millones de swifties sin boleto #MexicoTSTheErasTour :( pic.twitter.com/a2pPJnNUdW — val (@valiaep) August 25, 2023

Como era natural, usuarios de redes sociales y fans de la cantante se lanzaron contra De Regil. Opinaron que el abandonar un evento de tal magnitud no es de una verdadera swifitie y menos cuando fue tan complejo adquirir una entrada para escuchar en vivo a Taylor.

Mar de Regil no se ha pronunciado a las críticas, las cuales la volvieron tendencia en la red social X (antes Twitter). Sin embargo, se espera que su progenitora también salga en su defensa, como lo ha hecho en las demás polémicas.