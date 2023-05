Timbiriche regresa al teatro con Vaselina, con grandes invitados, pero sin Sasha Sokol

Artistas de la talla de Kalimba y Yahir también serán parte de la producción de Alejandro Gou.

Nuevamente el productor teatral Alejandro Gou sorprendió al anunciar el elenco que formará parte de la producción musical ‘Vaselina’. Este 19 de abril el famoso productor reveló que tras mucho tiempo de espera al fin regresará Timbiriche a protagonizar dicho musical que estará tan solo 12 semanas.

De acuerdo con el productor, quien se alió con Erik Rubín para hacer este gran proyecto, la puesta en escena iniciará el próximo 13 de julio y aunque no contará con la presencia de Sasha Sokol, sí con otros grandes músicos y actores que harán de esta obra un gran show.

El también productor Erik Rubín se dijo muy feliz de formar parte de este gran musical. “Es una emoción muy grande porque siempre he sido partícipe de ella, antes como actor, ahora como actor y productor y más de la mano del mesías del teatro (Alejandro Gou), gracias a todos y cada uno de ustedes que se suman a este sueño”.

‘Vaselina’ tiene un gran elenco / Alejandro Isunza

Mientras que Benny Ibarra será el encargado de la parte musical, la cual considera que es un gran reto y responsabilidad, principalmente debido a que es una puesta en escena muy melancólica e icónica, al grado de que considera será una de las mejores versiones que se han presentado.

“Estoy muy honrado de trabajar con estos grandes del teatro es maravilloso y estoy feliz de esta gran oportunidad de participar en este proyecto, puedo decirles que se van a ir felices”, expresó Kalimba con respecto a su participación en la adaptación musical.

Sin embargo, eso no es todo, pues otros grandes artistas se sumarán al elenco de Timbiriche, quien recordemos interpretó en 1984 esta misma obra. Una de las famosas que se suma a la producción es Angélica Vale, quien aseguró: “Vaselina me marcó en mi vida personal ahí empezó mi carrera y mi primer beso con Alex Ibarra ocurrió aquí hace muchos años”.

Angelica Vale será parte de ‘Vaselina’ junto a Timbiriche / Alejandro Isunza

Por su parte, Yahir se dijo muy contento de poder trabajar con los Timbiriche, con quienes jamás se imaginó colaborar. “Al iniciar mi carrera en teatro musical, no me imaginaba que llegaría a compartir con estos monstruos de la industria y feliz de esta gran oportunidad”.

“Es un sueño, no me cansaba de pellizcarme porque no me lo puedo creer, muy emocionada y agradecida con los productores”, dijo Veronica Jaspeado, a lo que Alex Ibarra agregó: “Soy el único actor que ha trabajado en todas las ‘Vaselinas’, pero me faltaba un personaje por hacer, me toca este genio y yo feliz”.

Así mismo, María León comentó: “Estoy nerviosa, pero más emocionada y honrada por confiar en mi, bendecida y pondré mi corazón, mi cuerpo y alma para este personaje"; y Mariana Garza: “En este teatro empezamos a formarnos y regresar 40 años nuevamente es un verdadero regalo de Dios”.

‘Vaselina’ también contará con el respaldo de Erik Rubín en la producción, junto a Alejandro Gou / Alejandro Isunza

El productor Alejandro Gou aseguró que todos están trabajando para presentar el mejor ‘Vaselina’ de la historia; aunque acepta que los gastos son muy fuertes, considera que esta puesta es un musical y un concierto a la vez, por ello invitó al público a no perder esta gran experiencia.

“Yo estoy muy contenta y cuando mis hermanos gritan vamos a jugar yo contesto vamos a jugar, va a estar muy divertido para nosotros y ustedes”, y “Los esperamos en el teatro con estas grandes estrellas, figuras, va a hacer algo que marque una línea porque estamos en mayor edad , mayor experiencia y tenemos aquí mucho corazón”, expresaron Alix y Diego respectivamente.

El elenco está conformado de la siguiente manera: ‘El Guana’ Luis Rodriguez, Lupita Sandoval “la señora torres”, Verónica jaspeado “Paty”, Alejandro Ibarra “Eugenio”, Yahir “Lalo”, Kalimba “Memo”, Angelica Vale “Licha”, Maria Leon “Sandy”, Benny Ibarra “Danny”, Mariana Garza “Sonia”, Diego Shoenning “Kiko”, Alix “Chiquis”, y Erick Rubín “Tacho”.