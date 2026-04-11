¿Tito Fuentes regresará a Molotov? Miky rompe el silencio y revela la verdad sobre su estado de salud

Antes de que los fans de Molotov se ilusionen con un regreso exprés, Miky Huidobro descartó toda esperanza. Aunque Tito Fuentes avanza con paso firme en su rehabilitación, su retorno a los escenarios no está ni cerca ni garantizado. La banda celebra verlo vivo, fuerte y consciente, pero el proceso es largo, delicado y profundamente personal. ¡Te contamos todo!

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El vocalista de Molotov fue señalado de adoptar a dos gatos y después queres abandonarlos / Instagram: @molotovbanda

¿Qué le pasó a Tito Fuentes, de Molotov, y por qué se ausentó del 30 aniversario?

La ausencia de Tito Fuentes durante la gira por el 30 aniversario de Molotov encendió alarmas y rumores: ¿ruptura?, ¿retiro definitivo?, ¿problemas internos? La realidad fue mucho más dura de lo que los fans imaginaban. El vocalista y guitarrista atravesó uno de los momentos más críticos de su vida al enfrentar graves consecuencias provocadas por años de adicciones y descuido de su salud física y emocional.

Fue el propio Tito quien decidió romper el silencio y explicar que necesitaba frenar todo para salvar su vida: “Decidí frenar, cuidarme y dejarlo todo a un lado. Molotov es parte de mi vida, pero primero necesito sanar”, confesó en entrevista.

El músico reveló que estuvo en coma inducido durante tres días, luego de que una intervención quirúrgica se complicara. En total, fue sometido a 11 cirugías, muchas de ellas faciales, que dejaron visibles cicatrices en su rostro y un fuerte impacto emocional que aún procesa.

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¿Por qué Tito Fuentes estuvo en coma y fue sometido a 11 cirugías?

Tito Fuentes explicó que su estado de salud fue resultado de una vida marcada por excesos, adicciones y silencios emocionales. Durante más de tres décadas, la intensidad del rock, las giras y la falta de atención personal pasaron factura.

Tito Fuentes “Llevo 30 años haciendo lo que se me da la gana, sin cuidarme ni física ni emocionalmente… En el hospital, en la última intervención, algo salió mal y me mandaron tres días a coma inducido. Estuve muerto en vida dos días y medio”.

Las cirugías, algunas correctivas y otras de emergencia, fueron necesarias para mantenerlo con vida. Tiempo después, Tito compartió una imagen de su rostro tras la primera intervención, mostrando sin filtros las secuelas físicas. Junto a la foto, lanzó un mensaje poderoso y reflexivo.

“Estas heridas vienen de algo que no pude controlar… lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil NO VER o NO HABLAR… así se ven también las heridas del corazón”. Tito Fuentes

¿Miky Huidobro confirmó el regreso de Tito Fuentes a Molotov?

La respuesta corta es no. Miky Huidobro, bajista de Molotov, habló abiertamente sobre el proceso de su compañero y dejó claro que la prioridad es su recuperación, no los escenarios.

Durante una entrevista para Ventaneando, Miky se mostró positivo, pero realista: “Ahí va, recién lo acaban de intervenir, la última vez, hace dos semanas; bien, Tito muy bien, va a estar bien, es fuerte”.

Sin embargo, cuando se le cuestionó sobre una posible reintegración a la banda, fue tajante: “No, yo creo que todavía le falta mucho tiempo de rehabilitación, esto no es una cosa de un día para otro”.

Huidobro recordó que el proceso de rehabilitación comenzó desde 2020 y que, aunque hubo intentos previos, nunca habían sido tan profundos ni sostenidos como ahora.

“Esto empezó en el 2020… el primero fue en la pandemia, luego hubo otros episodios”, explicó.

¿Qué enfermedades padece Tito Fuentes y cómo ve su futuro lejos de los escenarios?

Además de las cirugías y la recuperación por adicciones, Tito Fuentes enfrenta problemas físicos derivados de décadas tocando la guitarra. El músico padece rizartrosis en ambas manos, una enfermedad degenerativa que deteriora los cartílagos.

“Por este movimiento perdí cartílagos, los huesos chocan y se me hizo un espolón. Cada tres o seis meses me tienen que inyectar”.

Aun así, Tito mira esta etapa como una oportunidad de reconstrucción personal. Ha encontrado en la terapia y el arte una vía para sanar: “A mí la terapia me salvó la vida y el arte es lo más relajante que he encontrado”.

Aunque hoy su regreso a Molotov está en pausa, el guitarrista dejó claro que no se trata de un adiós definitivo: “Dejar la banda, dejar la música… volveré cien por ciento. Molotov es parte de mi vida, los conozco antes que a mi familia”.

Por ahora, Molotov sigue adelante sin uno de sus pilares, pero con la tranquilidad de saber que Tito Fuentes está vivo, consciente y luchando, algo que, para ellos y para sus fans, vale mucho más que cualquier gira.