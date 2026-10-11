¿Tom Welling, actor de Smallville, aparece desnudo por accidente? ¡El reflejo de una ventana lo delató!

¡Ni Superman se salva de los descuidos! Tom Welling, protagonista de Smallville, protagonizó un momento inesperado en redes sociales después de compartir una fotografía aparentemente inocente desde un hotel. Sin embargo, un pequeño detalle pasó inadvertido para el actor y los internautas no tardaron en descubrirlo. ¡La imagen terminó desapareciendo de su cuenta!

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¿Tom Welling, protagonista de Smallville, apareció desnudo por accidente en Instagram?

Tom Welling, el actor que interpretó a Clark Kent en Smallville, se volvió tendencia después de publicar una fotografía en sus historias de Instagram durante su visita a Nueva York. Lo que parecía una postal de su habitación de hotel terminó causando revuelo por un inesperado reflejo.

El protagonista de Smallville compartió una imagen acompañada del mensaje “Hola, NYCC”, haciendo referencia a la Comic Con de Nueva York. Sin embargo, algunos usuarios descubrieron que el cristal de la ventana aparentemente reflejaba al actor sin ropa.

La fotografía de Tom Welling habría permanecido publicada durante al menos diez horas antes de ser eliminada. Para entonces, varios internautas ya habían tomado capturas de pantalla, que comenzaron a circular en redes sociales y desataron comentarios sobre el supuesto descuido del actor.

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¿Por qué Tom Welling, de Smallville, estuvo en Nueva York y qué pasó con la fotografía?

Tom Welling viajó a Nueva York para participar en la Comic Con 2026, evento que reúne a estrellas de la televisión, el cine y los cómics. Su presencia coincide con las celebraciones por el aniversario de Smallville, la serie que lo convirtió en una estrella internacional.

El supuesto desnudo accidental de Tom Welling llamó la atención justo cuando el actor se preparaba para reencontrarse con seguidores de Smallville. La imagen fue retirada de sus historias de Instagram, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer una explicación pública del intérprete sobre lo ocurrido.

La polémica fotografía de Tom Welling terminó robándose parte de la atención que rodeaba su visita a Nueva York. No obstante, no se ha confirmado que el actor haya advertido el reflejo antes de publicar la imagen ni que su eliminación estuviera directamente relacionada con los comentarios.

¿Cuántos años cumple Smallville y qué actores se reúnen por el aniversario de la serie?

Smallville celebra 25 años desde su estreno el 16 de octubre de 2001, cuando Tom Welling apareció por primera vez como un joven Clark Kent que comenzaba a descubrir sus poderes antes de convertirse en Superman.

La serie Smallville se transmitió durante diez temporadas y concluyó en mayo de 2011. En su elenco destacaron Michael Rosenbaum como Lex Luthor, Kristin Kreuk como Lana Lang y Erica Durance como Lois Lane, personajes que marcaron la historia del programa.

¿Qué fue de Tom Welling después de Smallville y por qué dejó Los Ángeles?

Tom Welling, quien también participó en Lucifer y Más barato por docena, decidió alejarse de Los Ángeles para vivir con su familia en un rancho del norte de California. El actor explicó en enero de 2026 que la pandemia influyó en su decisión de buscar una vida más tranquila.

“Los Ángeles era un caos en aquel entonces”, recordó Welling. “No había coches en las calles. No se podía ir a ningún sitio”. También habló de las dificultades que enfrentó durante el confinamiento: “La gente no salía de sus casas”, continuó. “Nuestro hijo mayor estaba empezando a gatear, y solo teníamos esta pequeña terraza para que jugara. Pensábamos: no sabemos si podremos seguir aquí”.

Tom Welling encontró en un pequeño pueblo la tranquilidad que buscaba junto a su esposa, Jessica Rose Lee, con quien se casó en noviembre de 2019. Sobre su nueva vida, declaró: “En un pueblo pequeño nadie te molesta”. Y agregó: “En un pueblo pequeño todo el mundo es famoso”.