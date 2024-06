Toñita feliz con novio 15 años menor, pero su mamá ¡se opone!; no le ha presentado a su “colágeno”

La exintegrante de la primera generación de ‘La academia’, Toñita, se encuentra muy feliz al lado del cantante Paolo Rubboli, quince años menor que ella. La intérprete, originaria de Tantoyuca, Veracruz, nos confesó que, quien se opone a esta relación es su mamá.

Luis Pérez

Te puede interesar: Karla Panini ofrece sus servicios de coaching a Ángela Aguilar y Christian Nodal para lidiar con las críticas

¿Qué dijo Toñita sobre lo que opina su mamé por su relación con Paolo Rubboli?

“Ya conozco a su familia y a mi suegra le caigo a todo dar. A mi mamá no se lo he presentado. No lo entiende. En su mente no cabe que él sea menor que yo. Para ella yo necesito a un hombre de mi edad para que me entienda. Es remilgosa”, dijo.

Agregó: “Aunque tengo 43 años, para mi mamá sigo siendo su niña y no entiende esto”. Sin embargo, nos dijo ¡que a ella le encanta el colágeno!: “A mis 43, el colágeno es vida”.

Toñita / Luis Pérez

Mira: Itatí Cantoral dice que Eduardo Santamarina “está bien guapo” y ¡ya hasta tiene su regalo del día del padre!

Toñita y Paolo Rubboli son muy felices juntos, aunque ella es muy celosa

Los tórtolos nos dijeron: “Llevamos siete meses. Mucha gente pensó que era un romance armado, pero ya demostramos que no es así".

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que Toñita es muy celosa y lo admite.

Toñita / Instagram: @tonitamusic1 / YouTube: El Minuto que cambió mi destino

“Voy a pedir que las bailarinas exóticas de él en vez de tener 18 o 20 años sean más grandes. Traen un short cortito. Se pasan. Y luego se le repegan, y pues no”. Toñita

No te pierdas:Generaciones tour: ¿Myriam y Tonita juntas?; Cynthia estaría y exacademicos dejan atras rivalidades

Paolo ha tratado de ser comprensivo: “Lo sobrellevamos. Yo la amo y sabemos que son momentos”.

Finalmente, nos dijeron que aún no viven juntos, pero hacen pruebas: “De repente, nos robamos los dos. Pero así vamos muy bien. Ya veremos qué sucede”.

Para más notas exclusivas como esta, checa el número más reciente de tu revista TVNotas.