Tristán reaparece tras dejar plantado a Yahir y asegura que celebrarán Navidad juntos

La relación entre Yahir y su hijo, Tristán, ha estado marcada por una serie de altibajos, principalmente debido a las batallas personales que el joven ha enfrentado contra las adicciones.

Este desafío ha causado varios distanciamientos entre padre e hijo, pero Yahir ha sido firme en su postura de no abandonar a su primogénito, dejando claro que seguirá a su lado en su proceso de recuperación. Ahora, con la reciente reaparición de Tristán, parece que ambos están encaminados hacia un futuro más prometedor.

A pesar de las dificultades que han atravesado, el cantante ha mostrado un fuerte compromiso hacia su hijo y, en una reciente conferencia de prensa, Yahir se refirió al esfuerzo que ambos están haciendo para sanar su relación. Durante el evento, que tenía como objetivo promocionar su nuevo proyecto musical junto a María León, titulado Fuego, Yahir no pudo evitar hablar de su hijo, compartiendo detalles sobre los avances que ha hecho Tristán en su vida personal y profesional.

Ve: Aleida Núñez revela si su boda será en México o Francia ¿Está dispuesta a mudarse a Europa?

Yahir y su hijo Tristán se reencuentran tras varios años alejados / Instagram: @yahirmusic

“Él está produciendo y eso me gusta. Me encantaría que me produjera algo, claro que sí. De hecho, iba a venir, pero me volvió a dejar plantado”, confesó el exacadémico ante los medios.

A pesar de este inconveniente, Yahir mantuvo una actitud positiva, reconociendo que la situación con su hijo aún es complicada, pero también dejando en claro que no pierde la esperanza de que Tristán supere sus problemas y encuentre su camino.

En diversas entrevistas, Tristán ha manifestado su deseo de recibir la ayuda de su padre para superar sus adicciones, y Yahir ha reiterado en varias ocasiones que su fe en la recuperación de su hijo sigue intacta. La reciente declaración del cantante sobre el talento de Tristán en el mundo de la producción musical fue una señal de que, a pesar de los obstáculos, ambos están buscando maneras de conectar y apoyarse mutuamente.

Lee: Fallece Jessica Jurado, actriz de “La usurpadora” y “María la del barrio”, a los 56 años

Yahir, foto / Instagram: @TrIzzteh y @serGIe.boII

Tristán reaparece en Jesucristo Súperestrella

Aunque Tristán no pudo asistir al evento de promoción de su padre, donde Yahir presentó algunos sencillos de su proyecto Fuego, el joven sí apareció en la primera función de la obra Jesucristo Súperestrella, en la que su padre tiene un papel importante.

Esta vez, el reencuentro se dio bajo mejores circunstancias, y Tristán no tardó en compartir las razones por las que anteriormente no pudo acompañar a su padre.

“Tuve un inconveniente. Yo trabajo en mi casa productora, entonces tuve que hacer unas maquetas y unos programas ayer, bueno, me quedé a producir”, explicó Tristán, revelando que sus responsabilidades laborales le impidieron asistir al evento anterior. Sin embargo, esta vez sí pudo asistir a la función teatral y celebrar un emotivo reencuentro con Yahir.

“Vine a visitarlo, me mandó mensaje a primera hora de que por fin vamos a hacer el reencuentro que ambos queríamos y aquí estamos”, comentó Tristán con una sonrisa, reflejando su alegría por estar nuevamente al lado de su padre. “Me siento muy feliz y hace tiempo que no me sentía así”, agregó, dejando entrever que este reencuentro tiene un significado especial para él.

El ex integrante de ‘La Academia’ envió un emotivo mensaje a su hijo mayor Tristán / Instagram: @yahirmusic

Cuando se le preguntó si pasarán las fiestas decembrinas juntos, el joven respondió con entusiasmo: “Esperémoste que sí hermano”. Esta respuesta, aunque breve, refleja la esperanza de que ambos podrán compartir las próximas festividades, un momento significativo después de tantos distanciamientos.

Este reciente reencuentro entre Yahir y Tristán ha sido un rayo de esperanza para ambos, quienes parecen estar dispuestos a dejar atrás las dificultades del pasado y continuar fortaleciendo su vínculo familiar. Aunque el camino ha sido arduo, el apoyo mutuo y la disposición para sanar la relación auguran un futuro más positivo para padre e hijo, quienes ahora miran hacia adelante con optimismo, esperando poder compartir momentos tan significativos como la próxima Navidad.

Te puede interesar: Eric del Castillo comparte su batalla contra la pérdida de visión: “Me duele mucho”