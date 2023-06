Tunden en redes a Maxine Woodside por recordar a Rogerio Azcárraga: “tu novio casado”

Rogerio Azcárraga y Maxine Woodside Grupo Fórmula.

Nuevamente, Maxine Woodside se encuentra en el ojo del huracán y en esta ocasión no se trata de la polémica del despido de Ana María Alvarado en Todo Para la Mujer, sino que ahora recordó a otro excompañero de trabajo

Se trata de Rogerio Azcárraga, fundador de Grupo Fórmula, con quien fue muy cercana desde que ingresó a la empresa.

No obstante, el pasado 12 de abril de 2022, a los 94 años, Azcárraga falleció a causa de un derrame cerebral. Por lo que este 6 de junio en el que hubiese sido su cumpleaños 95 años, Maxine se dio a la tarea de postear una foto con él, acompañada de un breve mensaje de felicitación:

“Feliz cumpleaños, besos al cielo”, comentó en redes.

Aunado a ello, los internautas se fueron encima de Woodside y es que no pararon de criticarla por la imagen, ya que la tacharon de haber mantenido una relación amorosa con él cuando era aún un hombre casado:

“Tu novio casado, desvergonzada”, “Su novio de Maxin”, "¡Qué descaro!”,"Mírala. Tenía su novio rico”, "¿Eran novios? ja, ja, ja”, “Tu novio casado, desvergonzada”, “Con el hombre casado”, “Ni un gramo de vergüenza”, comentaron usuarios.

¿Maxine Woodside fue el gran amor de Rogerio Ázcarraga?

En noviembre de 2022 tuvimos la oportunidad de dialogar con Maxine Woodside quien nos reveló que superar la muerte de Rogerio fue difícil, pero que aun así conservaba todo el cariño y recuerdos que formó con él.

Y es que, ambos mantuvieron una larga relación de 35 años, que duró hasta el día de su fallecimiento, incluso en su momento Maxine nos confesó que no sabía si realmente había sido el amor de su vida:

“Eso dicen, pero no lo sé porque era medio ojo alegre. Ha sido una pérdida muy dolorosa porque lo extraño mucho. Fue uno de mis grandes amores; y mi última relación”, explicó.

Por otra parte, nos indicó porque llegó a enamorarse de él: “era un hombre que sabía mucho de finanzas; era muy culto, muy preparado, muy avanzado, siempre veía más allá del hoy. Eso fue lo que me enamoró de él”.

Rogerio Azcárraga y Maxine Woodside se conocieron cuando la periodista ingresó a Grupo Fórmula. / Instagram: @maxwoodside

Y fue tanto su amor por él, que tomó la decisión de no volver a enamorarse: “no, esa época ya pasó y no me interesa tener una pareja, ni cuidar una próstata para que ni la use. Yo ya estoy feliz, sola y lo que me hace feliz es estar con mis dos hijos, mis cuatro nietos y mis amigas”.